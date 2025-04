Nie wyleguj się, jeśli cierpisz na bezsenność!



Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii (USA) przeprowadzili eksperyment, w którym wzięło udział 461 ochotników nie mających problemów ze snem. Ich zadaniem było prowadzenie dzienniczka snu. Zaobserwowano, że w ciągu pół roku badań u 67 osób pojawiły się objawy ostrej bezsenności. Ci badani, którzy starali się uzupełniać niedobory snu, zaczęli cierpieć na bezsenność przewlekłą, ci zaś, którzy ograniczali czas w łóżku – wyleczyły się z bezsenności.

Okazuje się więc, że problemem ze snem sprzyjają: długie wylegiwanie się, drzemki czy leżenie w łóżku po przebudzeniu. Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko bezsenności, powinniśmy ograniczać czas, jaki spędzamy w sypialni.

Najlepsze sposoby na bezsenność!

Skąd się bierze bezsenność?



Warto wiedzieć, że przewlekła bezsenność może zwiększać ryzyko depresji, cukrzycy, uzależnień, nadciśnienia i chorób układu krwionośnego. Przyczyn tego problemu jest wiele – wśród najpopularniejszych znajdują się:

rozregulowanie zegara biologicznego (kładzenie się spać o różnych porach),

nadmierne pobudzenie organizmu (kawą, ćwiczeniami fizycznymi, stresem),

choroby (problemy z kręgosłupem, stawami, żołądkiem).

Skąd wiadomo, że cierpimy na bezsenność?



Jeśli nie możemy zasnąć dwie czy trzy noce z rzędu – nie ma jeszcze powodu do obaw (taki stan nazywa się bezsennością przygodną). Bezsenność krótkotrwała to stan, kiedy problemy ze snem przeciągają się do trzech tygodni. To dobry czas, aby udać się do lekarza – prawdopodobnie przepisze nam środki na sen. Bezsenność przewlekła to kłopoty z zaśnięciem pojawiające się 3-4 razy w tygodniu przez miesiąc. W takim przypadku najlepiej udać się do specjalisty z zakresu zaburzeń snu. Pamiętajmy, że bezsenność tego rodzaju wymaga specjalnej terapii!

Jak minimalizować ryzyko bezsenności?



Postaraj się wyciszyć przed snem. Nie pracuj w łóżku. Nie jedz czekolady przed snem i nie pij coli (zawierają pobudzającą organizm kofeinę). Zrezygnuj z drzemek w ciągu dnia. Idź na spacer przed snem. Nie pal przed pójściem spać. Unikaj gorących kąpieli tuż przed położeniem się do łóżka. Przewietrz sypialnię. Ostatni posiłek jedz 2-3h przed snem. Nie ćwicz przed pójściem spać.

Jak leczyć bezsenność?