Biegnij po zdrowie

Zanieczyszczenie środowiska, szybkie tempo życia, stres, nieprawidłowa dieta a przy tym mała aktywność lub jej brak to główne czynniki, które przyczyniają się do rozwoju wielu chorób. Bez ruchu tak jak bez wody- można by rzec „nie ma życia”. Oczywiście nikt nie zachęca cię do podjęcia natychmiastowej decyzji o pokonaniu kilkukilometrowych dystansów. Jednak godzinny spacer jest konieczny, by zachować elastyczność stawów jeszcze w późnym wieku. Chód to naturalny i zdrowy rodzaj ruchu. Dlatego zawsze gdy masz możliwość pozostaw auto w garażu i udaj się na spacer. Zanim rozpoczniesz ćwiczenia fizyczne sprawdź czy twoje serce jest gotowe do wysiłku. Dowiedz się jak to zrobić? Poznaj również trzy sposoby uelastycznienia stawów, ścięgien i mięśni, które z powodzeniem zastąpią forsowną gimnastykę.



Serce gotowe do wysiłku?

Wykonaj próbę podskoków:

Stań prosto i zbadaj tętno. Aby zbadać puls, złóż palec wskazujący i środkowy. Następnie ułóż je na tętnicy promieniowej na nadgarstku drugiej ręki (po wewnętrznej stronie). Przez 60 sekund licz uderzenia. Możesz policzyć przez 15 sekund jednak nie zapomnij by ilość uderzeń pomnożyć przez cztery.

Wolno wykonaj 20 przysiadów.

Po zakończeniu ponownie zbadaj tętno.

Twoje serce jest przygotowane do wysiłku jeśli tętno wzrosło o 25%. Wzrost tętna o 25-50% to również dobry wynik. Wzrost o 50-75% to już ledwo, ledwo, a o więcej niż 75% to kiepsko. Jeśli tętno wzrośnie dwukrotnie koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Drugi sposób określenia czy twoje serce jest gotowe na to byś podjęła aktywność fizyczną to próba podskoków.

Zbadaj tętno.

Stań prosto a dłonie oprzyj na biodrach.

Wykonaj 60 podskoków. Odbijaj się od podłoża na wysokość 5cm. Czas, w którym powinnaś wykonać ćwiczenie to pół minuty.

Ponownie zbadaj tętno.

Ocena jest taka sama jak w próbie przysiadów.

Jeśli twoje serce jest w dobrej formie, nie masz już żadnej wymówki dla braku aktywności. Zatem możesz wybrać sposób w jaki będziesz zapobiegać wielu chorobom.

Bieg na powietrzu

Szybkość biegu wcale nie jest taka ważna. Choć ma znaczenie. Jednak istotą tej aktywności jest praca i równomierne obciążenie narządu ruchu, który dzieli się na układ szkieletowy, mięśniowy oraz więzadłowy.

Tempo biegu zawsze dostosuj do swoich możliwości, ponieważ jeśli twoje plany będą zbyt ambitne ogarnie cię zniechęcenie. W takim przypadku istnieje ryzyko, że na długi czas, jeśli nie na zawsze pożegnasz się z aktywnością fizyczną.

Gdy biegasz postaraj się oddychać nosem. Szczególnie pamiętaj o tym zimowa porą roku.

Nie bój się biegać również wtedy gdy pada deszcz. Pamiętaj tylko o zmianie ubrania po powrocie do domu.

Szybki spacer

Wbrew pozorom jest bardziej wyczerpujący niż bieg. Zamiast jechać do pracy samochodem rób szybki spacer. Jego zalety to między innymi:

wzrost elastyczności mięśni,

profilaktyka chorób serca,

lepsza przemiana materii,

utrzymanie smukłej sylwetki,

dobry nastrój.

Jeśli nie możesz zmusić się do szybkich spacerów lub biegu na powietrzu, biegaj chociaż w miejscu. Bieg w domu? Dziwne? Jest to dobry sposób by uruchomić stawy. Najlepiej jednak będzie gdy połączysz go z gimnastyką. Aby uzyskać pożądany efekt biegnąć w miejscu musisz podnosić wysoko stopy (najmniej 20 cm od podłoża).

