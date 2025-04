Czym jest fitness medyczny?



Rozpoczyna się innowacyjny projekt fitnessu medycznego wzorowany na amerykańskim programie Exercise is Medicine (EIM), który działa już w 43 krajach na świecie. Inicjatorkami inicjatywy są lek. med. Anna Plucik-Mrożek, prezes fundacji "Zaskoczeni wiekiem", oraz trenerka Małgorzata Perl.

Fitness medyczny to klarowny system współpracy lekarza i trenera ze wsparciem dietetyka. Jak przekonują eksperci, którzy od lat wdrażają ten program w różnych krajach, ruchem można leczyć, a nawet wyleczyć, tylko trzeba wiedzieć jak. Holistyczne podejście do zagadnienia sprzyja dopasowaniu treningu do konkretnej choroby, zaplanowanie go tak, aby sprawiał radość, nie przynosił niepożądanych efektów i jednocześnie poprawiał sprawność fizyczną, a co za tym idzie – jakość życia.

W Polsce taki program jest zdecydowanie potrzebny – jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Blisko połowa zgonów w Polsce jest spowodowana przez choroby układu krążenia, a 26% – nowotwory. Do ich rozwoju przyczynia się m.in. siedzący tryb życia, który wg WHO jest 4 przyczyną śmierci na świecie.

Exercise is Medicine to amerykański program, którego celem jest edukowanie lekarzy i trenerów, jaki rodzaj ruchu zastosować u naprawdę chorego pacjenta. Okazuje się, że pacjenci z chorobą wieńcową, nowotworem czy zapaleniem stawów powinni ćwiczyć, a w konsekwencji minimalizować swoje schorzenia – wyjaśniła lek. med. Anna Plucik-Mrożek, internistka i jedna z inicjatorek fitnessu medycznego w Polsce.

Kilka lat temu uznałyśmy, że w USA robią świetną robotę i chciałyśmy się od nich uczyć. Zdobyłyśmy niezbędne umiejętności, doświadczenia i certyfikaty, które pozwalają nam teraz na wprowadzenie fitnessu medycznego do Polski – tłumaczyła Małgorzata Perl, trenerka i inicjatorka idei fitnessu medycznego w Polsce.

Jak ważny jest ruch?

Spacer po Zdrowie



W ramach projektu planowanych jest wiele ciekawych aktywności odpowiadających na potrzeby polskiego społeczeństwa zgodnie z danymi epidemiologicznymi. Ma on wsparcie wielu znakomitych polskich i zagranicznych ekspertów oraz instytucji. Pierwszą inicjatywą Fundacji jest organizowany 24 września 2016 w warszawskim Parku Skaryszewskim Spacer po Zdrowie.

Wydarzenie, którym chcemy pokazać, jak niewiele wystarczy, aby poprawić stan swojego zdrowia, jakość życia. Tylko 30 minut marszu dziennie, a już można wydłużyć swoje życie o kilka lat, zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej o 30%, dłużej zachować sprawność – być samodzielną osobą mimo zaawansowanego wieku. Chcemy uświadomić, że nawet niewielka ilość ruchu jest dużo lepsza niż siedzący tryb życia, który według WHO jest obecnie 4 przyczyną zgonów na świecie. Ruch jest niezbędny do życia. Nie trzeba od razu biegać, stosować zaawansowanych i trudnych planów treningowych. Spacer jest najprostszą i najtańszą formą ruchu, jaką znamy. Spacer jest również bardzo bezpieczną formą ruchu. Dzięki spacerom możemy zacieśniać więzi społeczne, nawiązywać nowe znajomości, obcować z naturą. Rozmowa zupełnie nie przeszkadza w spacerze, co więcej świadczy o bezpiecznym natężeniu wysiłku fizycznego. Rozmawiając swobodnie podczas spaceru możemy mieć pewność, że nasze tętno jest na prawidłowym poziomie – przekonują organizatorzy.

Trzeba przyznać, że projekt ma naprawdę ogromny potencjał. Szacuje się, że regularne zajęcia mogą: zmniejszyć śmiertelność i ryzyko nawrotu raka piersi o 50 proc., zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 60 proc., zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera o 40 proc., zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego o ok. 40 proc., zmniejszyć ryzyko udaru mózgu o 27 proc. i zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 58 proc.

Dodam, że ruchem można zastąpić każde lekarstwo, ale żadnym lekarstwem nie da się zastąpić ruchu – powiedział prof. Jan Tylka, psycholog sportu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Co myślicie o takim projekcie? My jesteśmy na tak!

