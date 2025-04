Kolana to najbardziej podatne na ryzyko uszkodzenia stawy człowieka. Wiele biegających osób narzeka na ból kolan, a czasami również kontuzje. Bieganie z pewnością będzie szkodzić kolanom, jeśli trenujemy bez przygotowania i w niewłaściwym obuwiu.

Czy bieganie niszczy kolana? Wyniki badań

Chociaż nie wszystkie badania dochodzą do jednoznacznych wniosków, to jednak większość zaprzecza temu, że bieganie wpływa niekorzystnie na kolana.

Praca opublikowana w piśmie Arthritis Care & Research dowodzi, że wśród biegaczy nie ma zwiększonego ryzyka objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w porównaniu z osobami niebiegającymi. W badaniu wzięło udział 2637 osób. Naukowcy do swoich wniosków doszli na podstawie badań obrazowych stawów kolanowych oraz oceny objawów (np. ból kolan).

Reumatolodzy ze Stanford University School of Medicine na podstawie obserwacji 45 biegaczy długodystansowych również doszli do wniosków, że nie są oni zagrożeni chorobą zwyrodnieniową stawów bardziej niż osoby niebiegające. Okazało się nawet, że pod koniec obserwacji 20% biegaczy wykazywało objawy choroby zwyrodnieniowej stawów w porównaniu z 32% osób niebiegających. Rzadziej w tej grupie rozpoznawano też ciężką chorobę zwyrodnieniową stawów. Badanie trwało 18 lat a stan kolan oceniano w badaniach obrazowych.

Część badań sugeruje, że bieganie nie tylko nie niszczy kolan, lecz chroni je przed uszkodzeniami i chorobą zwyrodnieniową w przyszłości, a także łagodzi ból i zmniejsza stan zapalny.

Bieganie rekreacyjne nie wyczynowe - przyp. red. nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i może być nawet korzystne dla zdrowia stawu kolanowego - przeczytamy w pracy pod kierunkiem dr. Rossa Millera w naukowym piśmie PeerJ.

Korzystny wpływ biegania na kolana może wynikać z różnych powodów. Osoby uprawiające sport mają mniejszy wskaźnik masy ciała (BMI), co jest istotne, ponieważ nadmiar kilogramów będzie dodatkowym obciążeniem dla stawów. Aktywność fizyczna powoduje zmniejszenie przewlekłych stanów zapalnych w organizmie i ułatwia docieranie składników odżywczych do komórek organizmu. Lekarze przypominają również, że ruch jest korzystny dla chrząstki stawu kolanowego, ponieważ pozwala zapewnić jej odpowiednie nawilżenie oraz stymuluje procesy naprawcze.

Zawartość glikozaminoglikanów w chrząstce stawu kolanowego, które wpływają na nawilżenie i amortyzację, była wyższa u osób aktywnych rekreacyjnie niż u osób prowadzących siedzący tryb życia i większa u biegaczy intensywnie trenujących niż u osób aktywnych rekreacyjnie. (...) Ogólnie anatomia ludzkiego kolana (nie tylko u biegaczy) wydaje się dobrze przystosowana do bezpiecznego znoszenia obciążeń i stresów związanych z bieganiem długodystansowym - uważa dr Ross Miller.

Ból kolana po bieganiu

Jak chronić stawy podczas biegania? Podstawowe zasady

Aby bieganie było zdrowe, to należy zaangażować w nie nie tylko nogi, ale i nieco rozsądku. By nie szkodziło kolanom, stosuj się do kilku ważnych reguł:

Wybierz odpowiednie obuwie do biegania - powinno być stabilne i posiadać dobrą amortyzację.

- powinno być stabilne i posiadać dobrą amortyzację. Stopniowo zwiększaj wysiłek - dostosuj intensywność biegania do twoich możliwości i przygotowania.

- dostosuj intensywność biegania do twoich możliwości i przygotowania. Biegaj po odpowiednich drogach - najlepiej po miękkich równych nawierzchniach, ponieważ podczas biegania po twardych drogach asfaltowych stawy będą bardziej obciążone.

- najlepiej po miękkich równych nawierzchniach, ponieważ podczas biegania po twardych drogach asfaltowych stawy będą bardziej obciążone. Rozgrzej się - przed bieganiem rozciągnięcie całego ciała i rozruszanie stawów jest obowiązkowe (sprawdź: rozgrzewka przed bieganiem).

Ból kolana przy zginaniu

