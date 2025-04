Ciąża jest takim okresem w życiu kobiety, kiedy naturalnie pojawiają się różnorodne obawy. Jedną z nich jest możliwość uprawiania sportu, w tym coraz popularniejszego – biegania. Wiele kobiet boi się, że bieganie może spowodować poronienie, przedwczesny poród lub w inny sposób szkodliwie wpływać na rozwój dziecka.

Z drugiej strony w najnowszych rekomendacjach Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby kobiety ciężarne wykonywały ćwiczenia o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 150 minut w tygodniu, w tym ćwiczenia aerobowe (należy do nich bieganie) i wzmacniające mięśnie. Czy w ciąży można więc biegać?

Oficjalne stanowisko lekarzy jest takie, że kobiety, które biegały przed ciążą, jak najbardziej mogą nadal biegać w ciąży. Tylko w niewielu przypadkach ten rodzaj aktywności jest przeciwwskazany.

Według organizacji zdrowotnej American Pregnancy Association kobiety w ciąży, które biegały wcześniej, mogą dalej biegać, zaś kobiety, które nie biegały nigdy przed ciążą, a chciałyby zacząć, powinny porozmawiać o tym z lekarzem, który oceni, czy w ich przypadku będzie to bezpieczna aktywność. Większość lekarzy skłania się jednak ku temu, żeby nie zaczynać nagle biegania w ciąży, a zamiast tego wybrać inne zalecane sporty.

Badania naukowe nie wykazały, aby bieganie w ciąży powodowało to, czego kobiety boją się najbardziej, czyli przedwczesny poród, poronienie lub inne komplikacje związane z ciążą. Jeżeli jednak ciąża jest zagrożona, to każda intensywna aktywność może być niebezpieczna, i dlatego należy się skonsultować wcześniej z lekarzem.

Naukowcy z King’s College London w badaniu z udziałem kobiet ciężarnych, które kontynuowały bieganie w ciąży, odkryli, że treningi nie powodowały przedwczesnego porodu ani mniejszej masy urodzeniowej dziecka w porównaniu z kobietami, które przestały biegać, gdy zaszły w ciążę.

Nie zaobserwowano również, żeby bieganie (niezależnie od etapu ciąży i dystansu) wpływało na funkcje łożyska, co mogłoby rzutować na poród.

Naukowcy zauważyli jednak, że kobiety, które biegały w ciąży miały niższe BMI od pozostałych. Według lekarzy bieganie w ciąży może:

Naukowcy sprawdzili też, jaki odsetek kobiet kontynuuje bieganie w ciąży. Okazało się, że jest to 70% biegaczek, jednak w III trymestrze grupa ta zmniejszyła się do 31%. Po porodzie w trakcie karmienia piersią biegających było już 84% kobiet.

Większość badanych uważała, że bieganie nie wpłynęło na zdolność karmienia piersią, za to wiązało się z rzadziej występującą depresją poporodową. Bardzo mało kobiet doznało podczas biegania w ciąży jakichkolwiek kontuzji.

Jak widać, wnioski naukowców tylko potwierdzają, że nie ma potrzeby rezygnowania z biegania w ciąży.

Jeśli zamierzasz biegać w ciąży, to ważne, aby robić to rozsądnie. Wcielenie w życiu kilku zasad sprawi, że będzie to aktywność bezpieczna dla ciebie i dziecka:

O ile na początku ciąży i w II trymestrze bieganie nie budzi tylu kontrowersji, o tyle w III trymestrze już tak. Generalnie nie ma przeciwwskazań do biegania w III trymestrze ciąży dla kobiet, które cały czas biegają. Chociaż wzrost wagi i dolegliwości tego etapu sprawiają, że wiele przyszłych mam rezygnuje.

Wskazany jest zdrowy rozsądek. Słuchaj swojego ciała, nie przeciążaj organizmu i zdecydowanie zrezygnuj z biegania, gdy pojawiają się nietypowe bóle czy inne nowe dolegliwości.

Wzrost masy ciała, zmiana środka ciężkości, coraz większe obciążenie dla stawów, więzadeł i kręgosłupa zwiększają ryzyko urazów i upadku. Trzeba to brać pod uwagę i zainteresować się może innymi aktywnościami, np. pływaniem, które jest polecane od początku ciąży aż do porodu.

W większości kobiety, które wcześniej biegały, mogą a nawet powinny dalej uprawiać ten sport. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Kobieta w ciąży nie powinna biegać, gdy:

Eksperci WHO zalecają ciężarnym wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz aerobowych, czyli takich, które sprawiają, że szybciej oddychamy i serce intensywniej pracuje. Należą do nich energiczne spacery, pływanie, jazda na rowerze, a także bieganie.

Każda aktywność fizyczna dla kobiety w ciąży będzie lepsza niż żadna. Regularne uprawianie sportu zmniejsza ryzyko cukrzycy, wysokiego ciśnienia, problemów z krążeniem i wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne. Pozwala też kobietom w ciąży lepiej kontrolować masę ciała. Jednak zawsze warto słuchać swojego ciała i postępować rozsądnie.