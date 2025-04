Biostymulacja – pobudza potencjał leczniczy organizmu

Aktywna biostymulacja preparatami pochodzenia roślinnego wspomaga proces naturalnej odnowy biologicznej organizmu, wzmacnia jego odporność i wpływa na siły witalne. W Polsce, gdzie prawie połowa mieszkańców (TNS OBOP 2006) cierpi na powracające infekcje i przeziębienia, a co czwarty Polak jest chronicznie przemęczony (GUS 2004) biostymulacja może być dla wielu z nas najlepszą drogą do zbudowania witalności.

Biostymulacja to proces pozytywnej reakcji komórek naszego organizmu, który pomaga wyzwolić jego własny potencjał leczniczy. Biostymulacja pozwala na mobilizowanie naturalnych sił

odpornościowych przez cały rok i walkę z osłabieniem organizmu, będącym wynikiem zarówno infekcji jak i przemęczenia, które jest ewidentnym problemem wielu Polaków. Obniżona odporność staje się problemem nie tylko w okresie przesilenia wiosennego czy jesiennego ale o każdej porze roku. Koniec zimy i początek wiosny to najlepszy okres aby zacząć biostymulować swój organizm. Właściwe podejście do problemu pozwoli nam wzmocnić jego odporność i utrzymać ją na odpowiednio wysokim poziomie, aby cieszyć się witalnością każdego dnia.

Nieodpowiednia dieta, przepracowanie, ciągły pośpiech i stres to tylko niektóre z czynników wpływających negatywnie na siły obronne naszego organizmu i na naszą witalność (wg. badania GUS „Publiczny stan zdrowia” z 2004 roku). Często niektórych z tych czynników nie możemy wyeliminować z naszego życia, dlatego powinniśmy biostymulować nasz organizm, aby mimo niesprzyjających warunków dbać o jego odporność. W obecnych czasach należy stosować takie rozwiązania, które pomogą nam cieszyć się zdrowiem i ogólną witalnością przez cały rok.

Organizm można biostymulować stosując odpowiednią dietę, odżywiając się regularnie, systematycznie ćwicząc, czy też prowadząc unormowany tryb życia” - mówi dr Grzegorz Kade, ekspert akcji edukacyjnej „Biostymulacja=Witalność”. „Biostymulujące właściowości mają również leki pochodzenia roślinnego, między innymi te, które zawierają wyciąg z aloesu. Od lat znany jest korzystny wpływ aloesu na gojenie się skóry oraz błon śluzowych. Niewiele osób wie o tym, że substancje zawarte w aloesie pobudzają również układ odpornościowy mobilizując go do wytwarzania białych krwinek i przeciwciał. Dodatkowo, aloes pomaga naszemu organizmowi rozpoznawać i usuwać wirusy oraz bakterie, które wywołują większość infekcji. Po produkty z aloesem warto zatem sięgnąć jeszcze przed chorobą, kiedy czujemy się osłabieni i bardziej podatni na choroby oraz w jej trakcie, kiedy chcemy złagodzić dolegliwości i przyśpieszyć powrót do zdrowia.”

Na dużą liczbę przeziębień i infekcji w naszym kraju wpływa również styl życia Polaków. Badania pokazują, iż Polacy spędzają ponad 18h godzin wolnego czasu tygodniowo przed telewizorem, radiem lub na innej czynności nie wymagającej wysiłku fizycznego. Spacer, gimnastyka, jazda na rowerze zajmuje nam mniej niż 8h godzin tygodniowo, a ponad 29% Polaków rezygnuje w ogóle z takich aktywności. (GUS 2004)

„Trudno się dziwić, że prawie połowa Polaków ocenia swój stopień zdrowia poniżej dobrego. Należy pamiętać, że witalność budujemy ruszając się i aktywizując nasz organizm. Jeżeli Polacy spędzają czas przed telewizorem i rzadko uprawiają sport, ich forma fizyczna ulega pogorszeniu. Jeśli do tego dorzucimy stres w pracy, nieodpowiednią dietę i krótki sen –szanse na to, że nasz układ odpornościowy będzie silny, a my będziemy żyć witalnie spadają do zera. Wystarczy przynajmniej 30 minut dziennie przeznaczyć na ćwiczenia fizyczne aby zachować formę i cieszyć się dobrym samopoczuciem” – komentuje dr Grzegorz Kade.

Łącząc ze sobą sposoby na zachowanie witalności, tj. ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia relaksacyjne czy zdrową dietę oraz stosowanie preparatów biostymulujących pochodzenia roślinnego wpływamy pozytywnie na odporność naszego organizmu, bez względu na pogodę i porę roku.

Informacje dodatkowe:

Co czwarta osoba w Polsce czuje się zmęczona i wyczerpana przez większość dni w miesiącu. Przez kilka dni w miesiącu czuje się tak prawie 40% pozostałych osób (źródło: Badania GUS „Publiczny stan zdrowia” 2004).

40% Polaków dwa, trzy razy w roku choruje na grypę lub przeziębia się

ponad 30% ma trzy razy w roku katar

16% więcej niż cztery razy w roku narzeka na uporczywy kaszel (źródło: TNS OBOP 2006).

Biostymulacja - to proces pozytywnej reakcji komórek naszego organizmu, który pomaga wyzwolić jego własny potencjał leczniczy. Biostymulację organizmu mogą wywołać bodźce fizyczne, chemiczne lub psychiczne, które oddziałują bezpośrednio na funkcje życiowe komórek. Dobierając ich rodzaj, odpowiednią dawkę lub siłę działania można stymulować różnorodne procesy biologiczne organizmu, zwiększając jego naturalne siły witalne i mobilizując do walki z przemęczeniem lub chorobą. Właściwie dobrane biostymulatory pozwalają osiągnąć zamierzony efekt leczniczy.

Witalność – to ogólny dobry stan zdrowia i samopoczucia oraz prawidłowa wydajność organizmu. Składają się na nią m.in. równowaga fizyczna, umysłowa i emocjonalna, zdolność zapamiętywania i koncentracji, radzenie sobie ze stresem, dobry sen. Obecny styl życia nie wpływa dobrze na witalność człowieka. Żyjemy w stresie, dużo pracujemy, źle się odżywiamy i rzadko odpoczywamy. Nie dbamy o siebie, tracimy energię. Nieodpowiedni styl życia przekłada się na spadek odporności naszego organizmu, a tym samym na spadek jego ogólnej witalności.

Aloes Drzewiasty - (aloe arborescens) znany jest przede wszystkim z udowodnionego i silnego działania immostymulującego. Liście aloesu drzewiastego są cenionym surowcem leczniczym w medycynie. Przygotowany z nich wyciąg zwiększa ilość leukocytów, podnosi poziom przeciwciał w organizmie, pobudza syntezę interferonu odpowiedzialnego za hamowanie namnażania wirusów

oraz stymuluje procesy regeneracji tkanek.

Właściwości lecznicze aloesu znane są od najdawniejszych czasów. W medycynie starożytnej aloes uznawany był za „roślinę, która wszystko leczy”. Po raz pierwszy aloes zaczęli przetwarzać Arabowie, następnie trafił on do Europy i Azji.

Skład chemiczny aloesu zależy od jego gatunku, od tego z jakiego rejonu świata pochodzi oraz technologii, którą wykorzystuje się do pozyskania z niego wyciągu.

Najcenniejsze w aloesie są liście. Zawierają one ponad 200 aktywnych składników m.in., glikoproteiny, wolne aminokwasy (m.in. walina, lizyna, fenyloalanina, histydyna, cysteina) witaminy A, C, E, z grupy B oraz mikro i makroelementy (np. wapń, magnez, miedź, żelazo, cynk), kwasy organiczne i inne. Związki czynne zawarte w liściach aloesu drzewiastego łatwo wchłaniają się z przewodu pokarmowego i posiadają wielokierunkowe korzystne działanie na organizm człowieka. Przede wszystkim wyciąg z aloesu działa stymulująco na układ odpornościowy, co prowadzi do wzmocnienia organizmu i zmniejszenia jego podatności na choroby.

Aloes posiada również właściwości regeneracyjne. Wykorzystuje się je w leczeniu oparzeń, odmrożeń i trudno gojących się ran.