Ogólne osłabienie organizmu, sprzyjające rozwojowi różnych infekcji, to częsty problem zdrowotny okresu jesienno-zimowego. Na atak bakterii i wirusów szczególnie narażeni są najmłodsi. Jak wzmacniać odporność dziecka w tym niesprzyjającym dla niego czasie?



Fot. Depositphotos



Grypa – ratunku!



Ważne są ogólne zasady zdrowego stylu życia, warto więc zatroszczyć się o zdrową i bogatą

w witaminy dietę, a także odpowiednio nawadniać organizm. Spożywanie owoców, warzyw i nabiału korzystnie wpłynie na układ immunologiczny dziecka oraz ukształtuje skład flory bakteryjnej jelit. Nie bez znaczenia jest także aktywność fizyczna. Chociaż wielu rodziców obawia się deszczu i niskich temperatur, to spacery na świeżym powietrzu korzystnie wpływają na stymulację odporności i dotlenienie organizmu. Wychodząc na dwór należy pamiętać, aby nie dopuścić do przegrzania dziecka. Najlepiej ubierać je adekwatnie do pogody, zakładając kilka warstw ubrań, które w razie potrzeby można zdjąć. Nie należy bać się krótkiego i szybkiego wietrzenia pomieszczeń. Dostarczy ono dawkę świeżego powietrza, które zmniejszy stężenie zanieczyszczeń, niewidocznych dla oka bakterii wirusów. Niezwykle ważne, a często pomijane przez rodziców jest szczepienie dzieci przeciwko grypie, a także pamiętanie o zaszczepieniu siebie samego. Ten i nadchodzące miesiące są dobrym okresem, aby podjąć decyzję o szczepieniu. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę przypada na okres między październikiem a kwietniem, natomiast szczyt zachorowań między styczniem a marcem. Obserwuje się wtedy od kilkuset do nawet kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Profilaktyka, pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań, jest niezwykle istotna, między innymi ze względu na mogące wystąpić po grypie powikłania, takie jak np. zapalenie ucha czy zapalenie płuc.

Ospa – zmora rodziców i dzieci



Jesień to również czas, gdy wzrasta liczba zachorowań na ospę - w sumie w 2011 roku zapadło na nią 172 885 osób. Ospa to niezwykle zaraźliwa choroba wirusowa, która dezorganizuje życie zarówno dzieci jak i rodziców. Najczęściej występuje w wieku przedszkolnym i szkolnym, a kolejne osoby łatwo się od siebie nawzajem zarażają. Przebieg ospy jest dla dziecka bardzo uciążliwy ze względu na występującą na całym ciele swędzącą wysypkę. Ospa, o czym powszechnie się nie mówi, może powodować wiele groźnych powikłań, wśród których można wymienić wtórne zakażenia skóry, zapalenie płuc, zapalanie mózgu lub móżdżku czy ostrą małopłytkowość. Metodą profilaktyki ospy wietrznej są szczepienia. Można je podać dziecku już od ukończenia 9. miesiąca życia, w dwóch dawkach, pomiędzy którymi należy zachować odstęp minimum 6. tygodni. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, przeciw ospie wietrznej bezpłatnie można zaszczepić dzieci przebywające w żłobkach, natomiast dla dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym szczepienie to jest zalecane, ale nie finansowane z budżetu państwa.

Jak pokonać rotawirusy?



Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną biegunek u dzieci na całym świecie. Oprócz biegunki o różnym nasileniu, do głównych objawów rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit należą wymioty, gorączka, a w niektórych przypadkach infekcje górnych dróg oddechowych. Poważną konsekwencją choroby rotawirusowej może być odwodnienie organizmu. Te wyczerpujące i nieprzyjemne dolegliwości znacznie osłabiają małe dziecko. Podstawą leczenia jest nawadnianie pacjenta, jeśli jednak zauważamy, że dziecko szybko chudnie lub uporczywa biegunka nasila objawy odwodnienia, niezbędna jest opieka pediatry, a nawet leczenie szpitalne. Konieczne jest też zachowanie odpowiedniej higieny i wyrobienie wśród dzieci nawyku mycia rąk. W ramach profilaktyki wskazane jest podanie doustnej szczepionki. Mogą ją przyjmować tylko niemowlęta między 6. a 24. lub 6. a 32. tygodniem życia (w zależności od producenta), z minimum 4-tygodniowym odstępem między dawkami. Obie dostępne w Polsce szczepionki zapobiegają ciężkim postaciom rota wirusowego zapalenia żołądka i jelit i hospitalizacjom z powodu tej choroby.

Nie daj się chorobie



Jesień i zima to czas, w którym spada odporność, co powoduje znaczący wzrost liczby infekcji, zarówno wśród dzieci jak i wśród dorosłych. Wielu chorób można uniknąć lub złagodzić ich przebieg, stosując profilaktyczne szczepienia ochronne. Szczepienia niosą za sobą liczne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Troszcząc się o profilaktykę szczepienną, rodzice zapobiegają chorobom i możliwym ich powikłaniom. Nie ponoszą również strat finansowych związanych z koniecznością zwolnienia się z pracy lub zapewnienia dodatkowej opieki nad dzieckiem. Warto pamiętać, że niektóre ze szczepień, jak np. szczepienie przeciwko ospie, są bezpłatne dla dzieci uczęszczających do żłobka. Zatem na progu szczytu zachorowań na różnego rodzaju infekcje warto skonsultować się z lekarzem i podjąć wspólną decyzję dotyczącą wyboru szczepień, które warto podać dziecku.