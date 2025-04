Obok głowy i żołądka to chyba jeden z najbardziej dokuczliwych bólów, zwłaszcza, gdy spędzamy długie godziny w niesprzyjającej postawie pozycji siedzącej. Większość bólów krzyża to wynikowa przeciążeń, nadwyrężeń mięśni, kontuzji oraz urazów ścięgien i dysków. Długotrwała i nieleczona niedyspozycja krzyża prowadzić może do poważnej nierównowagi całego ciała i bólów w różnych jego częściach.

Najczęściej winne są nasze okrutne dla kręgosłupa praktyki – dźwiganie, podnoszenie ciężkich przedmiotów w zgięciu, praca z pochylonymi plecami, brak ruchu. Dotkliwie bolą wszelkie formy ucisku na kanał nerwowy spowodowane m.in. przesuniętym dyskiem, degeneracją stawów związaną z wiekiem, spondylozą (chorobą dyskową), zwężeniem kanału kręgowego, poważnymi skoliozami czy też złamaniami. Kobiety w wieku pomenopauzalnym cierpią również często z powodu złamań

kompresyjnych wywołanych przewlekłym używaniem kortykosteroidów, leków aplikowanych na osteoporozę.

Rzadziej występujące, a przez to też rzadziej wykrywane, bo mnie spodziewane są jednak jeszcze inne przyczyny bólów krzyża. Chociaż trudno w to uwierzyć, za nasze codzienne tortury odpowiedzialne być mogą… bakterie. Infekcja z reguły „wędruje” rdzeniem kręgowym z innego punktu zapalnego w ciele lub też w wyniku operacji czy zastrzyków. Osadza się w kości kręgosłupa i powoduje dotkliwy stan zapalny.

Poza tym, zdarzają się również inne zapalenia związane raczej z podłożem artretycznym oraz specyficzne choroby takiej jak choroba Pageta (abnormalny wzrost masy kostnej) oraz choroba Scheuermanna (deformacja jednej lub wielu kości kręgosłupa, zwykle w rejonie klatki piersiowej, prowadząca do nieprawidłowych rotacji i zgarbienia pleców).

Wreszcie, przyczyny mogą być bardziej odległe od naszego układu kostnego: zapalenie odbytnicy, problemy z osłabienie aorty, wrzody żołądkowe, choroby nerek i układu moczowego, jak również prostaty czy trzustki. A jeśli już medycyna nie bardzo jest w stanie określić, co takiego nas dręczy, to najprawdopodobniej jest to stres. Depresja, ciągłe napięcie, kłopoty w pracy czy rodzinie to niezwykle części towarzysze chronicznych bólów krzyża. Może więc warto na początek zacząć od poprawienia sobie samopoczucia?

Wskazówka od mistrzów dalekiego wschodu: Akupresura na wszelkie bóle pleców poleca uciskanie punktu pod kolanem, którym czujemy puls.

Agata Chabierska