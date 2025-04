Spis treści:

Po lewej stronie w okolicy żeber znajduje się wiele ważnych narządów: serce, śledziona, lewe płuco, trzustka, żołądek, lewa nerka i część jelita. Stan chorobowy dotyczący każdego z tych organów może powodować ból pod lewym żebrem. Takie dolegliwości może wywołać również problem z samymi żebrami.

Niestrawność

Ból pod lewym żebrem może być objawem niestrawności. Niestrawność, inaczej dyspepsja, to zespół dolegliwości, który ma związek z trawieniem pokarmów. Często trudno określić przyczynę. Powodem niestrawności może być refluks żołądkowo-przełykowy, choroba wrzodowa czy choroby dróg żółciowych.

Objawy niestrawności to:

uczucie pełności w brzuchu,

nudności lub wymioty,

ból w górnej części brzucha,

pieczenie w przełyku,

zgaga,

odbijanie.

Leczenie niestrawności zależy od przyczyny. Na ogół wystarczy zmiana nawyków żywieniowych i dotyczących stylu życia. Pomocne mogą być zioła: dziurawiec, mięta, melisa, rumianek. Leki na niestrawność to m.in. leki zmniejszające wydzielanie kwasy solnego lub zobojętniające kwas żołądkowy.

Zapalenie chrząstki żebrowej

Ból pod lewym żebrem może świadczyć o zapaleniu chrząstki żebrowej. Jest to stan zapalny chrzęstnej części żebra, do którego dochodzi wskutek urazu, infekcji albo nadwyrężenia.

Objawy zapalenia chrząstki żebrowej to:

ból nasilający się przy ruchach klatki piersiowej, zmianie pozycji ciała, kaszlu i kichaniu,

nasilający się przy ruchach klatki piersiowej, zmianie pozycji ciała, kaszlu i kichaniu, miejscowa tkliwość.

Lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Wskazany jest odpoczynek i unikanie wysiłku fizycznego.

Uraz żebra

Odczuwanie bólu pod lewym żebrem nierzadko wynika z urazów żebra: jego złamania albo stłuczenia. Możliwe przyczyny to upadek, uderzenie, osteoporoza, przeciążenie powtarzalnym ruchem lub przewlekłym kaszlem.

W takiej sytuacji ból będzie nasilał się w trakcie oddechu, kaszlu, kichania oraz ruchu tułowia. Inne możliwe objawy to siniak, obrzęk, tkliwość miejscowa.

Poważne urazy żeber wymagają konsultacji lekarskiej, ponieważ mogą wiązać się z uszkodzeniem innych narządów i tkanek, np. płuca, opłucnej i naczyń krwionośnych. Zgłoś się do lekarza zwłaszcza wtedy, gdy masz trudności z oddychaniem. W większości przypadków leczenie urazów żeber polega na przyjmowaniu leków przeciwbólowych. Pomocne są również chłodne okłady. Złamanie goi się zwykle w ciągu kilku tygodni i nie powoduje powikłań.

Zapalanie jelit

Ból pod żebrami może wynikać z problemów z jelitami: nagromadzenia gazów jelitowych, ale też stanu zapalnego jelita cienkiego lub grubego. Choroby zapalne jelit mają podłoże wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, wynikają z przyjmowania niektórych leków albo działania toksyn. Często występującymi ostrymi stanami zapalnymi jelit są tzw. grypa żołądkowa oraz zatrucie pokarmowe. Do przewlekłych schorzeń zapalnych jelit należą nieswoiste zapalenia jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Objawy zapalenia jelita to głównie:

bóle brzucha,

biegunka,

wzdęcia,

uczucie ciężkości i dyskomfortu w brzuchu,

osłabienie,

czasami gorączka, dreszcze,

utrata wagi.

Leczenie chorób zapalnych jelit różni się w zależności od przyczyny. Więcej informacji: Zapalenie jelit.

Kamica nerkowa

Ból pod lewym żebrem może sygnalizować chorobę lewej nerki. Częstym problemem jest kamica nerkowa, której istotą jest obecność w drogach moczowych nierozpuszczalnych złogów.

Objawy kamicy nerkowej to m.in.:

silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący w dół, do zewnętrznych narządów płciowych, a czasem niżej do wewnętrznej części ud,

nudności,

wymioty,

gorączka,

częste oddawanie małych ilości moczu,

krwiomocz,

dreszcze,

ból przy opukiwaniu okolicy nerki.

Leczenie kamieni nerkowych obejmuje przyjmowanie leków przeciwbólowych, rozkurczowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, picie dużej ilości płynów, aktywność fizyczną (pomaga przesunąć kamień, aby łatwiej go było wydalić), leczenie inwazyjne (litotrypsja, operacja usunięcia złogu).

Powiększenie śledziony

Zdarza się, że ból pod lewym żebrem jest objawem powiększonej śledziony (inaczej splenomegalia). Ten objaw może pojawić się przy:

infekcji wirusowej (np. mononukleozie),

infekcji pasożytniczej,

marskości wątroby,

białaczce,

reumatoidalnym zapaleniu stawów,

urazie.

Objawy powiększonej śledziony to:

ból lub dyskomfort w brzuchu,

wzdęcia,

uczucie pełności nawet po niewielkim posiłku,

niedokrwistość,

częste infekcje.

Leczenie w przypadku powiększenia śledziony polega na usunięciu przyczyny. W razie wystąpienia objawów, należy zgłosić się do lekarza. Zazwyczaj leczenie chorej śledziony ogranicza się do przyjmowania leków przez krótki czas, ale konieczna może być również operacja usunięcia narządu.

Zapalenie trzustki

Trzustka to gruczoł zlokalizowany za żołądkiem mniej więcej pośrodku jamy brzusznej, który produkuje insulinę i wytwarza soki trawienne potrzebne do rozkładu pokarmu. Jeśli w obrębie tego narządu rozwinie się choroba, to pojawia się ból, często po lewej stronie pod żebrem. Zapalenie trzustki może być ostre lub przewlekłe. Za ostre zapalenie trzustki odpowiedzialne są choroby dróg żółciowych, uraz i picie alkoholu. Przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki najczęściej jest nadużywanie alkoholu.

Objawy ostrego zapalenia trzustki:

nagły, bardzo silny, nieustępujący ból w nadbrzuszu lub po lewej stronie brzucha na górze, promieniujący do pleców albo opasający brzuch,

nudności lub wymioty,

gorączka,

napięty brzuch,

przyspieszone tętno,

spadek ciśnienia krwi,

czasami żółtaczka.

Choroby nie należy bagatelizować, ponieważ nieleczona grozi poważnymi powikłaniami. Leczenie ostrego zapalenia trzustki obejmuje antybiotykoterapię, nawadnianie, leczenie przeciwbólowe. Czasem wykonuje się zabieg chirurgiczny.

Zapalenie osierdzia

Ból pod lewym żebrem może sygnalizować problemy kardiologiczne, np. zapalenie osierdzia, czyli worka wypełnionego płynem, w którym znajduje się serce. Zapalenie osierdzia często pojawia się jako powikłanie infekcji wirusowej.

Objawy zapalenia osierdzia to:

tępy lub kłujący ból, który nasila się w trakcie leżenia, promieniuje do pleców, szyi, ramion lub lewego barku,

kaszel,

duszność,

gorączka,

bóle mięśniowo-stawowe.

Leczenie zapalenia osierdzia zależy od ciężkości objawów. Może ograniczać się do odpoczynku i przyjmowania leków przeciwzapalnych, aspiryny, sterydów. W przypadku infekcji bakteryjnej konieczna jest antybiotykoterapia.

Neuralgia międzyżebrowa

Powodem bólu pod żebrem może być również neuralgia międzyżebrowa. Jest to silny ból wywołany podrażnieniem lub uszkodzeniem nerwów obwodowych.

Objawem neuralgii międzyżebrowej jest nagły silny ból (może być rwący, opasający, uciskający), nasila się przy zmianach pozycji ciała, wydaje się, jakby był tuż pod skórą. Zazwyczaj nie towarzyszą mu inne objawy, co ułatwia rozróżnienie go np. od zawału serca.

W większości przypadków neuralgia samoistnie ustępuje i nie pozostawia powikłań. Dolegliwość mogą złagodzić leki przeciwbólowe albo przeciwzapalne, leki obniżające napięcie mięśni, a także maści lub plastry rozgrzewające.

Zapalenie opłucnej

Zapalenie opłucnej to stan zapalny tkanki otaczającej płuca. Możliwe przyczyny to zapalenie płuc, uraz, zator w płucach, nowotwór.

Zapalenie opłucnej po lewej stronie może powodować:

ostry, kłujący ból pod lewym żebrem, nasilający się podczas oddychania,

duszność,

stan podgorączkowy,

osłabienie,

brak apetytu,

kaszel.

Zgłoś się do lekarza, jeżeli odczuwasz podobne objawy.

W celu rozpoznania przyczny odczuwania bólu pod lewym żebrem, udaj się do lekarza pierwszego kontaktu. Może on wystawić skierowanie do specjalisty oraz zlecić podstawowe badania. W zależności od podejrzewanej przyczyny bólu będą to:

RTG klatki piersiowej,

EKG,

USG jamy brzusznej,

endoskopia układu pokarmowego,

badanie krwi (np. morfologia, próby wątrobowe),

badanie moczu,

badanie kału.

Lekarz oczywiście przeprowadzi również badanie fizykalne, które obejmuje oglądanie i dotykanie bolącego obszaru. Dzięki temu może ocenić, czy występuje krwiak, obrzęk lub tkliwość, co może wskazywać na uraz lub stan zapalny.

W większości przypadków ból pod lewym żebrem nie powinien niepokoić, zwłaszcza jeśli nie jest on przewlekły. Pilny kontakt z lekarzem jest wskazany, gdy pojawią się:

stały ból w klatce piersiowej a wraz z nim zmęczenie, duszność, pocenie się lub zawroty głowy,

problemy z oddychaniem,

nudności i wymioty,

silny ból brzucha,

szybkie lub nieregularne tętno.

Zaniepokoić powinno zwłaszcza to, gdy oprócz bólu pod żebrem występują jeszcze inne objawy, ból trwa od długiego czasu, nie ustępuje lub ulega nasileniu.

