Choć przeciętnie cykl miesiączkowy trwa 28 dni, ich ilość może się wahać od 25 do aż 35 dni. Co jednak, jeśli mimo upływu czasu okres się nie pojawia? Poznaj najczęstsze przyczyny braku okresu.

7 najczęstszych przyczyn braku okresu:

1. Jesteś w ciąży

Jeśli współżyłaś bez zabezpieczenia, to bardzo prawdopodobny scenariusz. Aby to potwierdzić lub wykluczyć, zrób test ciążowy. Jeżeli test będzie pozytywny, idź do lekarza, który na początek skieruje cię na badanie krwi (oznaczenie poziomu beta HCG), które ostatecznie rozstrzygnie, czy jesteś w ciąży.

2. Odstawiłaś pigułki

Po odstawieniu pigułek twój układ hormonalny musi mieć czas, by zmobilizować jajniki do regularnej pracy. Po kilku tygodniach wszystko powinno wrócić do normy. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy po odstawieniu tabletek okres się nie pojawi, skonsultuj się z lekarzem. Być może konieczne będzie wykonanie badań hormonalnych i zastosowanie leków, które go wywołają.

3. Żyjesz w stresie

Czasami wystarczy napięcie w pracy lub przedłużająca się choroba dziecka, by mocno nadszarpnąć swoje nerwy. A wtedy w naszym organizmie podnosi się poziom prolaktyny, hormonu, który m.in. blokuje owulację sprawia, że cykle stają się nieregularne. Aby zminimalizować negatywny wpływ stresu, musisz zacząć go rozładowywać. Niektórym pomaga aktywność fizyczna, innym wypoczynek, a jeszcze innym kawa z przyjaciółką.

4. Ostro się odchudzasz

Długotrwały niedobór nawet tylko jednego ze składników odżywczych i intensywne ćwiczenia fizyczne mogą wpłynąć na brak okresu. Zamiast przechodzić na radykalną dietę, skorzystaj z pomocy fachowca. Dietetyk tak ułoży twój jadłospis, że będziesz gubić kilogramy, nie tracąc jednocześnie zdrowia. Pamiętaj też, że aktywność fizyczna jest bardzo zdrowa, ale staraj się ją dostosować do swoich możliwości.

5. Zmieniłaś klimat

Po każdej męczącej podróży, daj sobie czas na adaptacje do nowych warunków. Zadbaj o to szczególnie wtedy, gdy zmieniłaś strefę czasową. Na początek wystarczy, jeśli porządnie się wyśpisz. Dodatkowo możesz również zacząć przyjmować melatoninę w tabletkach (w każdej aptece, ok. 17 zł). To hormon, który pomaga wyregulować rytm biologiczny w organizmie.

6. Zbliża się menopauza

Już po 45. roku życia mogą pojawić się zawirowania hormonalne zwiastujące pierwsze objawy menopauzy. W związku z tym cykle stają się nieregularne (nawet kilkumiesięczne), ale za to miesiączki są znacznie bardziej obfite niż kiedyś. Oprócz nieregularnych cyklów możesz mieć również tzw. objawy wypadowe, np. uderzenia gorąca, drażliwość. W złagodzeniu ich pomoże ci kuracja fitoestrogenami (hormonami roślinnymi, dostępne w aptekach bez recepty). Warto również rozważyć stosowanie hormonalnej terapii zastępczej. O tym, czy jest ona odpowiednia dla ciebie zdecyduje ginekolog.

7. Kłopoty z tarczycą

Kłopoty z niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy ma coraz więcej, nawet bardzo młodych, kobiet. Dopóki jej praca nie zostanie uregulowana, zawirowania miesiączkowe będą na porządku dziennym. Jeśli zatrzymaniu okresu towarzyszy nadmierne tycie lub chudnięcie, suchość skory, ospałość lub przeciwnie nadpobudliwość, jak najszybciej zgłoś się do endokrynologa. Lekarz w pierwszej kolejność skieruje cię na badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi oraz tzw. badanie TSH. Jeżeli wynik potwierdzi kłopoty z tarczycą, będziesz musiała się leczyć (przyjmować syntetyczne hormony w tabletkach).

Kiedy konieczna jest porada lekarza?

Przedłużający się brak okresu może być bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia. Dlatego jeśli okres spóźnia się około 10 dni, należy wybrać się do ginekologa. Jeśli zaburzeniom cyklu towarzyszą inne objawy, np. nadmierne owłosienie, lekarz może podejrzewać poważne zaburzenia hormonalne, np. zespół policystycznych jajników. Aby go stwierdzić, konieczne są dalsze badania.

Na podstawie artykułu Tomasza Żebrowskiego z Przyjaciółki