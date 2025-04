W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem techniki oraz dostępnością pacjentów do badania USG, coraz częściej wykonuje się je rutynowo już u noworodków w celu stwierdzenia ewentualnych wrodzonych nieprawidłowości i wad. Zazwyczaj ultrasonografista nie opisuje jajników dziecka, gdyż z reguły trudno je uwidocznić (jajniki noworodka ważą po ok. 0,3 g i mają długość nie przekraczającą 1 cm). Czasami udaje się jednak zobaczyć jajniki i zdarza się, że USG pokaże obecne na nich torbiele.

Co dalej?

Matki dzieci, u których wykryto torbiel jajnika mogą być zaniepokojone tym faktem oraz zastanawiać się, jaki wpływ ta zmiana będzie miała na dalszy rozwój dziecka. Nie należy wpadać w panikę. Większość stwierdzanych zmian o charakterze torbieli są to zmiany łagodne, które często ustępują samoistnie. Trzeba więc po prostu zachować jedynie czujność i kontrolować „znalezisko”, wykonując regularne badania USG. Bardzo prawdopodobne, że już po kilku tygodniach–miesiącach po torbieli nie będzie śladu. Dopiero jeśli torbiel nie zniknie, a zacznie się powiększać lub będzie dawać o sobie znać w postaci dolegliwości bólowych i uciskowych, ginekolog zacznie rozważać ewentualne leczenie zabiegowe.

Torbiele jajników zdarzają się dość często jako zmiany wrodzone lub zaczynają się rozwijać w okresie wczesnodziecięcym. Częstość ich występowania wzrasta niewątpliwie z wiekiem, zwłaszcza po wejściu w okres dojrzewania i rozpoczęciu przez dziewczynki regularnego miesiączkowania, co związane jest z najczęstszą przyczyną powstawania cyst – zaburzeniami równowagi hormonalnej organizmu i problemami z prawidłową owulacją. Tworzą się wtedy torbiele pęcherzykowe.

Matki dziewczynek, u których stwierdzono torbiele powinny zadbać o regularne wizyty kontrolne swoich córek u ginekologa.

Przyczyny

Większe prawdopodobieństwo wystąpienia torbieli jajnika już w wieku dziecięcym istnieje u córek kobiet, które same miały torbiele jajników. Naukowcy są zdania, że skłonności do powstawania torbieli są dziedziczne. Jeśli u matki występowały torbiele, jest większe prawdopodobieństwo ich wystąpienia u córki. Oprócz czynników genetycznych za powstawanie torbieli jajników odpowiedzialnych jest także cały szereg innych, nie do końca jeszcze zidentyfikowanych faktorów.

