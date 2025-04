Pot jest nam potrzebny. Przede wszystkim reguluje temperaturę ciała, schładza organizm

i dzięki temu chroni przed przegrzaniem. Niestety, w nadmiernych ilościach potrafi bardzo uprzykrzyć życie. Najczęściej stopy mamy zakryte, co zwiększa wydzielanie potu. Wiążąc się z martwym naskórkiem staje się on doskonałą pożywką dla drobnoustrojów. Dlatego właśnie powstaje nieprzyjemny zapach.

Skąd się bierze nadpotliwość stóp?

Przyczyny nadpotliwości stóp można podzielić na pierwotne – uwarunkowane genetycznie – oraz wtórne, wywołane m.in. zaburzeniami hormonalnymi, chorobami układu pokarmowego, stresem, złą pielęgnacją, bodźcami termicznymi, otyłością. Jeśli nie ma przyczyn wewnątrzustrojowych, najlepiej skonsultować się z dermatologiem.

Zazwyczaj specjalista proponuje leczenie doustne lub zewnętrzne, np. antyperspiranty ze zwiększoną ilością soli glinu, który zmniejsza wydzielanie potu.

Kiedy szukać pomocy u specjalisty?

Na pewno w momencie uczucia dyskomfortu. Warto również wziąć pod uwagę sygnały płynące z otoczenia. Nie warto czekać.

Oprócz uciążliwego pocenia i przykrego zapachu, nadpotliwość stóp powoduje macerowanie skóry, które sprawia, że skóra staje się wrażliwa i bardziej podatna na zakażenia. Może prowadzić do wtórnych infekcji bakteryjnych, grzybiczych, a nawet wirusowych, np. zarażenie brodawkami.

Jak leczyć nadpotliwość stóp?

Pierwszym krokiem w leczeniu jest zlikwidowanie przyczyny. Jeśli nadmierna potliwość stóp spowodowana jest chorobą, trzeba ją wyleczyć, zrzucić zbędne kilogramy, ograniczyć stres. Należy uważać na spożywanie pikantnych potraw oraz picie mocnej kawy i herbaty.

Zanim zaczniesz wykonywać specjalistyczne zabiegi, zacznij od odpowiedniej higieny oraz noszenia skarpet i obuwia z naturalnych materiałów. Pamiętaj, stopy muszą oddychać!

Następnie dobierz odpowiednie kremy pielęgnacyjne. Aplikuj preparaty zawierające składniki ograniczające wydzielanie potu – sole glinu oraz antybakteryjne, odświeżające np. lawenda, menthol. Polecane preparaty przez podologa: Callusan Fresh, przeznaczony do dłuższego, codziennego stosowania przy umiarkowanej potliwości. Dzięki naturalnym składnikom roślinnym, takim jak olejek z szałwii, oczar wirginijski, wyciąg ze skrzypu polnego, mentol, masło shea, olejek z awokado, skwalan działa dezynfekująco, odświeżająco, ogranicza potliwość, a także nawilża i chroni, cena: 50 zł/125 ml. Pedibaehr deo-balsam z farnesolem – obecne w składzie preparatu sole glinu oraz triclosan i farnesol są odpowiedzialne za zwężenie ujścia gruczołów potowych, działanie odświeżające i blokujące namnażanie się bakterii, cena: 50 zł/75 ml.

To się może przydać: Dr Stopa, Odświeżający dezodorant do stóp, cena: 16,99 zł/150 ml; Antyperspirant w mgiełce Bielenda; Daxmen Antyperspiracyjny dezodorant do stóp Antibacterial, cena: ok. 9,30 zł/150 ml; Ochronny dezodorant do stóp Iwostin Propodia, cena: 19 zł/150 ml; Bloker do stóp Ziaja, cena: 11 zł/100 ml; Balnea Foot, specjalistyczny dezodorant do stóp i obuwia, cena: ok. 7,90 zł/150 ml; Gehwol Fusskraft Balsam odświeżający do pocących się stóp z kompleksem Deozonic, cena: około 30 zł/75 ml

Stosuj kąpiele z wyciągów ziołowych np. szałwii, kory dębu, rozmarynu lub ze specjalnie do tego przeznaczonych antybakteryjnie działających soli do kąpieli. Mocz stopy nie dłużej niż 15 ut w letniej wodzie lub robiąc to naprzemiennie woda ciepła – zimna, kończąc zawsze na wodzie zimnej.

Na nadpotliwość stóp zaleca się akupunkturę. Pamiętaj, aby zabieg wykonał specjalista.

Jedną z metod zwalczających nadmierną potliwość stóp jest jonoforeza. Zmniejsza aktywność gruczołów potowych przy pomocy prądu stałego. Zabiegi są bezbolesne. Stopy są zanurzone w wodzie, przez którą zostaje przepuszczony prąd. Dzięki temu do skóry wprowadzane są jony soli, hamujące wydzielanie potu. Jeden zabieg trwa ok. 20 minut, wykonywany jest cyklicznie w ciągu 4 lub 6 tygodni. Początkowo od 2-3 razy w tygodniu, następnie do 1 raz w tygodniu. Zazwyczaj zaleca się ok. 10 zabiegów. Seria zabiegów skutecznie zmniejsza problem. Cena: 1 zabieg – 30 zł, pakiet 10 zabiegów – 270 zł.

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem pozbycia się problemu nadpotliwości jest botox (toksyna botulinowa). Na stopy działa najtrudniej. Zadaniem botoxu jest porażenie zakończeń nerwowych, dezaktywujących działanie gruczołów potowych. Efekt pojawia się po 2-3 tygodniach i utrzymuje się przez około 6-9 miesięcy. Zabieg jest wykonywany wyłącznie przez lekarza i należy go zastosować zanim rozpocznie się ciepły okres w roku. Cena: 1500- 2000 zł.

Autor: Sylwia Śląskiewicz – podolog, licencjonowany kosmetolog z FootMedica. Specjalizuje się w zaburzeniach w obrębie stóp, współpracowała ze specjalistami zajmującymi się stopą cukrzycową, w FootMedica współpracuje z fizjoterapeutami, dzięki czemu kompleksowo zajmuje się stopami pacjentów. Nieustannie poszerza zakres wiedzy i umiejętności, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyła indywidualne szkolenia z zakresu korekcji wrastających paznokci za pomocą klamer ortonyksyjnych: zakładanie klamry Frasera oraz Podoklamry, a także rekonstrukcji paznokci pourazowych. Przygotowuje pracę dyplomową na temat palucha koślawego, potocznie zwanego halluksem w warszawskiej Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego.