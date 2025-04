Seria Podo Line od Clareny

Latem lekkie i przewiewne obuwie pozwala chłodzić stopę, a dodatkowo pięknie ją eksponuje. Niestety, nie zawsze jej służy. Po powrocie z urlopu częstym problemem skóry w tych okolicach są bowiem przesuszenie, spękania, nadmierne zrogowacenie naskórka, odciski. Nasilają się one zwłaszcza wtedy, gdy na przykład uprawialiśmy długie górskie wędrówki, korzystaliśmy z niewłaściwego obuwia, a do tego zapominaliśmy o odpowiedniej pielęgnacji, choćby regularnym peelingu skóry.

Kłopotliwe pamiątki z wakacji to równie często grzybice paznokci, stóp oraz brodawki, szczególnie jeśli zapominaliśmy o odpowiedniej higienie na miejskim kąpielisku czy w hotelu. Wrastające paznokcie, odciski, modzele – zdarza się, że na zmęczonych stopach pojawiają się zmiany, których nie można bagatelizować. Nieleczone stanowią problem nie tylko estetyczny, mogą też prowadzić do poważnych schorzeń.

Podejmij 3 kroki, aby przejść z lata do jesieni bez problemów!

Krok 1: test stopy po lecie

Skóra stóp jest zrogowaciała? Po urlopie bardziej się łuszczy? Na piętach pojawiły się wysuszenia i pęknięcia, nieestetyczne odciski i zgrubienia? Jeśli tak, masz do czynienia z najczęściej występującymi powakacyjnymi dolegliwościami. Syndrom przesuszonej i pękającej skóry na stopach to przypadłość dotykająca wielu z nas. Problem to najczęściej efekt niewłaściwie dobranego obuwia, które szczególnie w letnie dni sprawia, że na skórze stóp pojawiają się otarcia, a nawet bolesne nagniotki i zgrubienia.

– Latem odsłonięta skóra musiała bronić się przed czynnikami zewnętrznymi – stąd nadmierna produkcja warstw naskórka i rogowacenie. Nieodpowiednie obuwie, szczególnie to ze zbyt płaską podeszwą, zaognia nieestetyczne problemy. Bez odpowiedniej pielęgnacji może doprowadzić do powstania bolesnych odcisków, pęknięć skóry oraz stanów zapalnych – mówi Justyna Lewandowska, podolog i ekspert marki Clarena.

Krok 2: stopa w gabinecie

Estetyką stóp zajmuje się większość salonów kosmetycznych, natomiast problemy ze stopami należy konsultować i leczyć z pomocą eksperta. Gabinet podologa, czyli specjalisty, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń stóp, powinniśmy odwiedzać regularnie (jak dentystę czy fryzjera). Kończący się okres letni to doskonały moment na zaawansowaną pielęgnację stóp. Tym bardziej, że problemy ze stopami mogą wskazywać na dolegliwości organizmu (cukrzyca, kłopoty z krążeniem).

– Wizyty u podologa to standard w odpowiedniej pielęgnacji stóp. Pozwalają, niczym regularne przeglądy dentystyczne, odpowiednio wcześnie zdiagnozować źródło problemu i podjąć właściwe kroki w celu jego eliminacji – mówi Justyna Lewandowska.

Stopy noszą nasze ciało i wpływają na komfort funkcjonowania całego organizmu. Pojawiające się problemy, które jest w stanie ocenić i zdiagnozować specjalista – podolog, to wszelkiego rodzaju schorzenia, deformacje, wrastające paznokcie czy halluksy. W skrajnych przypadkach te bolesne przypadłości mogą powodować nawet problemy z poruszaniem się.

– Podolodzy dysponują indywidualnie dobranymi ortezami i klamrami korekcyjnymi, które przeciwdziałają tym problemom. By działać kompleksowo, nie zapominajmy też o właściwej pielęgnacji, która przedłuży efekt leczniczy – dodaje Justyna Lewandowska.

Krok 3: kompleksowa pielęgnacja stóp

Pamiętajmy, że nawet najpiękniejszy pedicure nie jest w stanie zatuszować problemów ze stopami. W tej walce potrzeba kompleksowego i dobrze rozplanowanego działania. Po wizycie u specjalisty warto więc zmienić swoje przyzwyczajenia pielęgnacyjne, tak, aby uwzględnić w nich stopy.

– Stosujmy preparaty uzupełniające się i działające synergicznie. To dzięki nim unikniemy poważnych problemów, podtrzymamy efekty specjalistycznych zabiegów u podologa, w efekcie czego będziemy mogli cieszyć się zdrowymi stopami – mówi Justyna Lewandowska.

Przykładem zaawansowanych rozwiązań kosmetycznych jest seria Podo Line od Clareny. W linii znajdziemy preparaty opracowane na bazie unikalnych substancji wspomagających. Należą do nich zarówno zielona herbata i mocznik – zmiękczające i odświeżające skórę, ale także witaminy, minerały i ekstrakty roślinne, które skutecznie usuną zmęczenie i podrażnienia skóry.

– Ciekawym rozwiązaniem jest także srebro, które zamknięte w sprayu do stóp, doskonale reguluje ich potliwość – dodaje Justyna Lewandowska.

Linię Podo od Clareny tworzą m.in. sól zmiękczająca, preparaty ze srebrem regulujące potliwość, a także kosmetyki likwidujące zrogowacenia i pęknięcia oraz nawilżające skórę stóp.

Źródło: materiały prasowe Clarena/mn