Spis treści:

Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (American Cancer Society) noszenie biustonosza nie powoduje raka piersi. Błędne doniesienia opierały się na teorii, że uciskanie ciała przez stanik blokuje przepływ limfy, dzięki której z organizmu usuwane są toksyny i produkty przemiany materii. Hamowanie drenażu limfatycznego miałoby powodować gromadzenie się tych związków we krwi i sprzyjać zachorowaniu na nowotwór piersi. Dowody naukowe jednak tego ostatecznie nie potwierdziły.

Zauważono jednak związek nadwagi i otyłości z rakiem piersi. To również mogłoby stawiać pod znakiem zapytania bezpieczeństwo noszenia biustonosza, ponieważ statystycznie nosi go więcej kobiet otyłych niż szczupłych. Mogłoby to wskazywać, że podwyższa ryzyko nowotworu. Tak jednak nie jest.

Nie ma dowodów na to, aby noszenie stanika w czasie snu powodowało pogorszenie zdrowia, raka piersi, hamowało wzrost piersi czy zapobiegało ich opadaniu.

Do tych mitów odnieśli się naukowcy z Johns Hopkins Hospital na swojej stronie internetowej. Ich zdaniem jeśli biustonosz jest miękki i wygodny, najlepiej bez fiszbin, może być noszony w nocy bez większych zastrzeżeń, jeśli kobieta czuje się w nim wygodnie.

Paradoksalnie, głośne badanie prof. Jean-Denisa Rouillona, ​​specjalisty medycyny sportowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Besancon (Francja), zasugerowało, że to noszenie biustonosza powoduje opadanie piersi, a nie, jak mogłoby się wydawać, jego brak.

Według lekarza bielizna sprawia, że mięśnie klatki piersiowej stają się słabsze, rozleniwiają się, a biust traci jędrność. Pozbycie się staników, to, według naukowca, dobra praktyka. Uwolnienie piersi pobudzi mięśnie do pracy i poprawi ich wygląd.

Badanie jednak nie było recenzowane i niewiele kobiet wzięło w nim udział, dlatego jest uważane za nieodzwierciedlające faktycznego stanu.

Według wielu ekspertów opadaniu piersi sprzyjają jednak inne czynniki:

Zdrowiu może szkodzić przede wszystkim nieprawidłowo dopasowany biustonosz. Gdy będzie za luźny albo zbyt ciasny może powodować otarcia, odparzenia, wysypkę, a także sprzyjać nadmiernej potliwości, co z kolei stwarza dobre warunku do rozwoju grzybów drożdżakowych.

Źle dobrany biustonosz może również powodować ból pleców, szyi, ramion, a także ból głowy.

Wpływa też na postawę. Biustonosz, który niewystarczająco podtrzymuje duże piersi, sprawi, że sylwetka będzie przygarbiona. Z czasem może to prowadzić do zwyrodnienia kręgosłupa. Noszenie dobrze dopasowanego stanika będzie wymuszało poprawienie sylwetki, co jest szczególnie ważne u kobiet z dużym biustem.

Kobiety mają bardzo różnorodne piersi, dlatego dobór odpowiedniego biustonosza powinien być indywidualny. Tak dobrana bielizna nie powinna w żaden sposób szkodzić. Jest kilka ważnych zasad, których należy się trzymać:

Choć są ważne, to tylko część wskazówek, dlatego przed zakupem biustonosza najlepiej poradzić się kogoś, kto zna się na rzeczy, czyli brafitterki.