Wydawać by się mogło, że buty nie wpływają na pracę i zdrowie kolan. A jednak… Brytyjski ortopeda ostrzega, by nie nosić obuwia, które uwielbia wiele kobiet.

Emu szkodzą kolanom



Brytyjski ortopeda Ian McDermott ostrzega przed noszeniem popularnych wśród kobiet butów ugg (emu). Te oryginalne produkuje się z owczej skóry, najgorsze są jednak ich podróbki, masowo wytwarzane i kupowane w zasadzie na całym świecie. Niby ciepłe i wygodne, a mogą nam poważnie zaszkodzić. Dlaczego?

Problemem jest w nich to, że nie mają wystarczającego podparcia dla stopy, przez co powodują utrwalanie złej postawy ciała, a więc też nieodpowiednie ustawienie kolan (skrzywiają się one do środka). To zaś może prowadzić do zużywania się chrząstki stawowej i kłopotów, które w przyszłości będą wymagać operacji chirurgicznej.

Jak podkreślają specjaliści, najgorsze są podróbki butów emu, ponieważ są zazwyczaj dużo bardziej miękkie niż oryginał i jeszcze gorzej wpływają na postawę i kolana. Jeśli więc nie chcemy działać na swoją szkodę, kupmy lepiej inne buty…

