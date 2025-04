Z myślą o potrzebach współczesnego pięćdziesięciolatka powstał nowy suplement diety w formie pysznych żelków. CEM-M® Żelki dla dorosłych 50+ to zestaw multiwitamin i składników mineralnych niezbędnych dla organizmu seniora. Innowacyjna, lepiej przyswajalna forma podania oraz owocowy smak (jabłko i ananas) pozwalają zapomnieć o tradycyjnych, czasem trudnych do połknięcia tabletkach.

Nowe CEM-M® Żelki dla dorosłych 50+ zawierają specjalnie skomponowany dla tego wieku kompleks witamin (C, D, E, K) i minerałów (jod, mangan, chrom, selen i cynk), które:

Reklama

wykazują działanie przeciwutleniające (opóźniają procesy starzenia komórek): witaminy C i E, cynk, selen, mangan;

zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia: witamina C;

wspierają metabolizm: witamina C, jod, mangan;

wzmacniają system odpornościowy: witaminy C i D, cynk, selen, mangan;

pomagają utrzymać dobry stan kości i zębów (witaminy C, D i K, mangan) oraz zdrową skórę (witamina C, cynk, jod) i włosy (cynk i selen).

Reklama

CEM-M® Żelki dla dorosłych (dla całej rodziny): zawierają specjalnie skomponowany kompleks substancji mineralnych i witamin (B, C, D, E oraz K) niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Wspierają one m.in. system odpornościowy (witaminy C, D i B12, cynk, kwas foliowy) i dbają o kondycję serca, naczyń krwionośnych i układu krążenia (witaminy B12, C, D i K, kwas foliowy).

CEM-M® Hello Kitty i CEM-M® Spiderman: witaminy i składniki mineralne potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju fizjologicznego dzieci w formie pysznych, uwielbianych przez najmłodszych żelków. Dodatkowo ulubieni bohaterowie: Hello Kitty i Spiderman zachęcają do zdrowego odżywiania nawet najbardziej oporne niejadki. W opakowaniu znajduje się mix czterech smaków: truskawkowy, pomarańczowy, cytrynowy i owoców leśnych.

Polecane wszystkim dzieciom już powyżej 3. roku życia.

Zobacz też: Concertino Baby - hipoalergiczne płyny do płukania tkanin dla dzieci