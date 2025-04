Ceruvit Junior – witaminy i kwasy omega-3

Ceruvit Junior żelki to smaczne, kolorowe żelkowe misie. Produkt został stworzony, by wspomagać system odpornościowy i poprawiać ogólną kondycję organizmu dziecka. Jeden owocowy miś dziennie zapewnia dziecku porcję cennych witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu w okresie intensywnego wzrostu. W składzie preparatu znajdują się: witamina C, witamina A, witamina D3, kwas foliowy. Zawarty w żelkach cynk wpływa na pracę układu odpornościowego oraz mineralizację kości i zębów, natomiast rutyna uszczelnia i zwiększa elastyczność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu zmniejsza obrzęki błony śluzowej nosa i gardła. Dzieciom powyżej 3. roku życia zaleca się 1 żelek dziennie, dzieciom powyżej 4. roku życia – 1-2 żelki dziennie.

