Płyny do płukania Concerito Baby to linia stworzona z myślą o pielęgnacji odzieży całej rodziny, w tym w szczególności najmłodszych domowników, alergików oraz osób o wrażliwej skórze. To hipoalergiczne środki, przetestowane dermatologicznie i wolne od szkodliwych substancji, barwników i parabenów.

Właściwości pielęgnacyjne płynów chronią ubranka przed zniszczeniem, pozostawiając je miękkie i pachnące. To także wygoda dla rodziców, ponieważ ułatwiają prasowanie, zmiękczają ubranka i niwelują ewentualne zagniecenia.

Płyny do płukania Concerito Baby dostępne są w wersji delicate – z nutą kwiatów bawełny i hibiskusa, oraz soft – o delikatnym, kremowym zapachu.

Płyny do płukania tkanin dostępne są w opakowaniach 1L i 2L.

Źródło: Materiały Prasowe BEST image PR / (dr)

