Istnieją skuteczne metody, które mogą ochronić dziecko przed ukąszeniem kleszcza. Wiele z nich, to metody naturalne, które w żaden sposób nie wpływają negatywnie na zdrowie naszej pociechy. Jeśli już jednak zdarzy się taka sytuacja, że kleszcz ukąsi dziecko, trzeba odpowiednio go wyciągnąć, żeby nie narazić zdrowia malucha na niebezpieczeństwo.

Lato to szczególnie niebezpieczny okres, jeśli chodzi o możliwość ukąszenia przez kleszcza. Częściej wtedy przebywamy na łonie natury, w dodatku odkrywamy duże powierzchnie ciała ze względu na wyższe temperatury. Nie oznacza to jednak, że wiosną czy wczesną jesienią ukąszenie przez tego pajęczaka nam nie grozi.

Naturalne metody ochrony dziecka przed ukąszeniem kleszcza

Często boimy się negatywnych skutków środków chemicznych, które mogą uchronić nasze dziecko przed ukąszeniem kleszcza. Jeśli nie jesteśmy do nich przekonani, nie musimy ich używać, ponieważ istnieją również naturalne metody, które odstraszają te pajęczaki.

Warto wiedzieć, że kleszcze nie lubią zapachu:

olejku lawendowego,

olejku różanego,

olejku z drzewa herbacianego,

czosnku.

Jeśli nasze dziecko lubi czosnek, warto mu go podać pół godziny przed wyjściem na spacer do lasu lub na łąkę. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że kleszcz ukąsi skórę, która będzie wydzielać zapach tej rośliny.

Podobnie jest z zapachem wyżej wymienionych olejków eterycznych, z których można przyrządzić płyn odstraszający kleszcze. W tym wypadku mieszamy:

30 kropli olejku lawendowego,

30 kropli olejku różanego,

30 kropli olejku z drzewa herbacianego,

3 łyżki oleju roślinnego (np. rzepakowego, słonecznikowego),

miąższ z trzech liści aloesu.

Takim płynem smarujemy odkryte części ciała mniej więcej co 3-4 godziny.

Składa się on z naturalnych składników, ale mimo to w przypadku małych dzieci warto sprawdzić, czy nie wystąpi reakcja alergiczna. Należy nanieść niewielką ilość mieszanki na fragment skóry i zostawić na dobę.

Przed wyjściem na spacer warto jak najdokładniej (oczywiście w miarę możliwości) zakryć ciało dziecka. Załóżmy mu długie spodnie albo legginsy, kryte buty, bluzkę z długim rękawem i kapelusz na głowę. Unikajmy również spacerów w godzinach porannych i popołudniowych. Zmniejszy to prawdopodobieństwo ukąszenie przez kleszcza.

Jak uniknąć ukąszenia kleszcza? 5 zasad!

Czym może grozić ukąszenie przez kleszcza?

Kleszcz nacina skórę i zaczyna ssać krew wprowadzając jednocześnie do ciała toksyny. Wiele ukąszeń może skończyć poważnymi chorobami, takimi jak: borelioza, babeszjoza, kleszczowe zapalenie mózgu i anaplazmoza.

Koinfekcje przy boleriozie - co jeszcze nam grozi po ukąszeniu kleszcza?

Jak usunąć kleszcza, żeby nie narazić zdrowia dziecka na niebezpieczeństwo?

Po każdym spacerze warto obejrzeć skórę dziecka. Jeśli znajdziemy na niej kleszcza, najlepiej usunąć go w ciągu 24 godzin, żeby nie dopuścić do zakażenia.

Istnieje kilka sposobów na usunięcie tego pajęczaka, ale nie wszystkie, o których często słyszymy, są bezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Najważniejsze jest, żeby wyjąć ze skóry całego kleszcza, ponieważ zostawienie choćby jego niewielkiego fragmentu, może narazić zdrowie dziecka na niebezpieczeństwo. Dlatego najlepiej jest:

przed wyjęciem kleszcza nie smarować go niczym, bo pajęczak może zwymiotować i roznieść zakażenie,

kupić w aptece specjalną pęsetę do usuwania kleszczy (ma odpowiedni kształt, który ułatwia wyjmowanie pajęczaka ze skóry i zmniejsza prawdopodobieństwo zostawienia jego fragmentu w ciele),

chwycić nią kleszcza jak najbliżej skóry za główkę i zdecydowanym ruchem go wyjąć (nie chwytamy go za brzuch, bo może on pęknąć i roznieść zakażenie),

sprawdzić, czy jakaś jego część nie została w skórze, a jeśli tak, wyjąć ją jak najszybciej w ten sam sposób,

mocno rozgnieść kleszcza, by nie wbił się ponownie w ciało któregoś z domowników,

zdezynfekować miejsce po ukąszeniu wodą utlenioną lub spirytusem.

Jeśli boimy się wyjąć kleszcza albo gdy nie jesteśmy pewni, że zrobiliśmy to właściwie, udajmy się jak najszybciej do lekarza pierwszego kontaktu. Pamiętajmy również o tym, żeby obserwować miejsce po ukąszeniu kleszcza nawet przez 4 tygodnie. Jeśli zauważymy rumień albo inne niepokojące objawy (np. gdy dziecko będzie marudne, dostanie gorączki albo zacznie wymiotować) trzeba zgłosić się do lekarza.

