Cholesterole i trójglicerydy - cz.2: hipolipidemia

Wiemy już, że nadmiar tłuszczów w organizmie jest dla nas szkodliwy. Sprzyja w głównej mierze chorobom serca i naczyń krwionośnych. Raczej nie wspomina się o czymś takim jak hipolipidemia, czyli stan, w którym obniżone są poziomy cholesteroli – całkowitego i frakcji LDL. Wbrew pozorom ich niski poziom nie jest dla nas aż taki zbawienny i jego przesadne obniżanie jest szkodliwe.

Cholesterol jest nam potrzebny m.in. do syntezowania hormonów i witaminy D. Tworzy również osłonki na komórkach nerwowych i wchodzi w skład każdej ludzkiej komórki (błona i ściana komórkowa).

Kiedy mówimy o hipolipidemii?

To rzadko rozpoznawany stan, o którym się dowiadujemy na podstawie wyników badania krwi. Jeżeli poziom cholesterolu całkowitego jest niższy od 120mg/dl, a cholesterol LDL mniejszy od 50mg/dl, wówczas mamy do czynienia z hipolipidemią.

Jakie są przyczyny hipolipidemii i kiedy może ona występować?

Hipolipidemia jest spowodowana różnymi zaburzeniami. Jest nierozłącznym kompanem upośledzonego wchłaniania tłuszczów i ich trawienia. Często ma to miejsce w przypadku zaawansowanej marskości wątroby, martwicach wątroby, infekcji (głównie wirusowych) przebiegających z uszkodzeniem komórek wątroby, toksycznego uszkodzenia wątroby. Za mała ilość tłuszczów występuje również na skutek niedożywienia, przewlekłego głodzenia, a także w przebiegu nadczynności tarczycy, sepsy, nowotworów, niedokrwistości, chronicznych infekcji i stanów zapalnych. Złe dawkowanie leków obniżających poziom cholesterolu również często przyczynia się do rozwoju hipolipidemii.

Powikłania hipolipidemii

Powikłania tego stanu są odczuwalne w niemal każdym układzie.

Cierpi psychika, ponieważ z cholesterolu wytwarzana jest serotonina, dzięki której mamy m.in. dobry nastrój. Jej niedobór może skutkować bezsennością, objawami depresyjnymi, lękami i zaburzeniami seksualnymi.

Niski poziom tłuszczów nie jest obojętny dla naszego mózgu. Z lipidów zbudowane są osłonki mielinowe komórek nerwowych, których zadaniem jest osłona, odżywienie neuronu i izolacja. Ich uszkodzenie owocuje zaburzeniami neurologicznymi. Istnieją również badania wskazujące na zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków śródmózgowych, związanych z niskim poziomem lipidów.

Jak wiemy, z cholesterolu syntezowane są hormony steroidowe, m.in. testosteron, estrogeny i gestageny. Są to hormony płciowe, dzięki którym dostrzegamy różnice płciowe, a także cieszymy się z płodności. Jeżeli mamy za mało cholesterolu, wówczas maleje produkcja tychże hormonów, w związku z czym istnieje duże ryzyko zaistnienia niepłodności.

Z japońskich badań wynika również, że osoby mające niski poziom cholesterolu są bardziej narażone na wystąpienie nowotworów żołądka.

Hipolipidemia zwiększa także umieralność po zabiegach chirurgicznych, szczególnie tych rozległych, a także utrudnia powrót do zdrowia. Organizm jest osłabiony, a jego mechanizmy obronne działają na zwolnionych obrotach.

Również powrót do zdrowia i przeżywalność po zawałach serca zmniejszają się, jeżeli chory ma za niski poziom cholesterolu.

Leczenie hipolipidemii

Hipolipidemię leczy się suplementując witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A i E oraz stosując dietę, która w nie obfituje. Dobrym źródłem cholesterolu są produkty zwierzęce – mięso, mleko, żółtko jaj, a także smalec, boczek i inne wędliny.

