Trójglicerydy - norma w badaniu, podwyższone, jak obniżyć

Trójglicerydy (triglicerydy) to kwasy tłuszczowe. Norma trójglicerydów we krwi u dorosłych to mniej niż 150 mg/dl. Wysoki poziom triglicerydów może być związany z cukrzycą, zapaleniem trzustki czy niedoczynnością tarczycy.