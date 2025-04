2 z 6

grejpfruty

Owoce, zwłaszcza...

...grejpfruty, jabłka, morele, pomarańcze, aronia i czarna porzeczka. To owoce, które dostarczają sporo błonnika i przeciwutleniaczy, a przy tym niezbyt dużą dawkę kalorii. Mają też dość niski indeks glikemiczny, co istotne, by uchronić się przed atakami wilczego głodu oraz zminimalizować towarzyszącą często hipertrójglicerydemii oporność na insulinę.

Dzienna ilość owoców w diecie to 2 do 5 porcji (porcja to garść, średnia sztuka, szklanka niesłodzonego soku).