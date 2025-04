Choroba Meniere'a to schorzenie ucha wewnętrznego, polegające na nadmiernym gromadzeniu się płynu w błędniku błoniastym (powstaje tzw. wodniak endolimfatyczny). Do jego przyczyn zalicza się czynniki genetyczne oraz późne następstwa m.in. infekcji, zaburzeń metabolizmu, urazów, alergii, chorób reumatycznych i naczyniowych.

Reklama

Najczęściej chorobę Meneire'a diagnozuje się u osób w wieku 30-50 lat; w równym stopniu dotyka kobiet jak i mężczyzn. Najczęściej atakuje jedno ucho, ale w 45% przypadków stwierdza się ją także w drugim.

Ciekawostka: choroba Meniere'a dotyka także psów i bywa przez ich właścicieli mylona z padaczką.

Objawy choroby Meniere'a

Ciężkie zawroty głowy z nudnościami i wymiotami, szumy uszne, postępujący niedosłuch, uczucie pełności w uchu. Przebieg choroby obejmuje fazy zaostrzeń z częstymi atakami zawrotów głowy i szybko nasilającym się niedosłuchem oraz fazy naturalnej remisji, które mogą trwać do 2 lat.

Diagnostyka choroby Meniere'a

W celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby Meniere'a stosuje się badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), badania układu równowagi i narządu słuchu (różne typy audiometrii). Niezbędne są tez konsultacje neurologiczne i okulistyczne.

Jak leczyć przewiane ucho

Choroba Meniere'a – leczenie i leki

Leczenie farmakologiczne polega na zastosowaniu leków drenujących i odwadniających. Poza nim stosuje się także leczenie dobębenkowe, czyli wstrzykiwanie leku do jamy bębenkowej, skąd przenika on do wnętrza błędnika. W ten sposób we wczesnych stadiach choroby oraz w fazach jej zaostrzenia podaje się koktykosteroidy (skuteczność terapii wynosi ok. 50%). Wstrzykiwania gentamycyny praktykuje się u pacjentów z zaawansowaną chorobą i mocno uszkodzonym słuchem. Lek ma za zadanie zniszczyć błędnik i uwolnić pacjenta od ataków zawrotów głowy. Niestety ryzyko dalszego pogorszenia słuchu wskutek tego zabiegu wynosi ok. 30%.

Najskuteczniejszą metodą leczenia jest operacyjne przecięcie nerwu przedsionkowego. Dzięki niemu objawy zawroty głowy ustępują w 100%, choć sam proces chorobowy toczy się nadal.

Dieta w chorobie Meniere'a

Poza unikaniem nadmiaru w diecie soli, płynów, kawy i alkoholu chory nie musi stosować żadnej specjalnej diety. Wśród zaleceń lekarskich znajdują się także unikanie stresu i rzucenie palenia.

Reklama

Choroba Meniere'a a lot samolotem

Osoby dotknięte tą chorobą mogą podróżować samolotem. Tylko zmiany ciśnienia w kabinie, poza tymi występującymi zwykle, mogą spowodować nasilenie objawów.