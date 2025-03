Spis treści:

Reklama

Bóle głowy występujące w wyniku aktywności sportowej stanowią bardzo liczną i różnorodną grupę. Choć nie ma zbyt wielu wiarygodnych danych epidemiologicznych, wydaje się, że nawet do 50% osób uprawiających sport spotyka się z problemem bólu głowy po wysiłku.

Wraz z kaszlowym, koitalnym oraz kłującym bólem głowy wysiłkowy ból głowy zaliczany jest do grupy bólów głowy związanych z aktywnością fizyczną. Prawdopodobnie mają one ze sobą wiele wspólnego. Wszystkie mogą przebiegać jako nagły i bardzo silny ból głowy, imitując krwotok podpajęczynówkowy w mózgu i zmuszając do szybkiego poszukiwania pomocy lekarskiej.

Wśród przyczyn na pierwszym miejscu plasują się bóle głowy pourazowe oraz powysiłkowe. Wysiłek sprzyja ujawnianiu się pierwotnych bólów głowy, takich jak migrena czy napięciowy ból głowy.

Jeżeli natomiast ból ujawnia się tylko w ścisłej korelacji z wykonywanym wysiłkiem, możemy mówić o wysiłkowym bólu głowy, a po wykluczeniu choroby neurologicznej lub ogólnoustrojowej, o jego pierwotnym, łagodnym charakterze. Z tym bólem głowy boryka się około 1% populacji i choć umiemy go leczyć, nadal niewiele o nim wiemy.

Uważa się, że główną rolę w generowaniu bólu głowy po wysiłku odgrywają zmiany ciśnienia wewnątrzczaszkowego, występujące w trakcie aktywności fizycznej, podobnie jak podczas kaszlu. Wiadomo, że ból głowy po wysiłku najczęściej wywołują takie aktywności fizyczne jak:

bieganie,

pływanie,

wiosłowanie,

piłka nożna,

tenis,

podnoszenie ciężarów.

Ból głowy po wysiłku może pojawić się też po napięciu w toalecie przy zaparciach lub po stosunku płciowym. Może być wywołany przez jeden określony, stale podejmowany wysiłek albo przez rozpoczęcie nowej aktywności od początku lub po przerwie. Osoby ze skłonnością do migreny mogą również doświadczać i tego rodzaju bólu. Kiepskie nawodnienie, przebywanie w górach, na dużych wysokościach oraz wysoka temperatura otoczenia sprzyjają wystąpieniu bólu.

Ból głowy po wysiłku pojawia się zwykle od 5 minut do 48 godzin po rozpoczęciu wysiłku fizycznego. Ból ma charakter pulsujący, najczęściej obustronny. Boli tył głowy lub czoło i zwykle ból jest silny. Bywa, że po początkowym ostrym okresie niezbyt nasilony dyskomfort pozostaje w głowie jeszcze na dłuższy czas.

Czasem rozwiązanie problemu bólu głowy po wysiłku nie wymaga recepty od lekarza. Skuteczne może okazać się uzupełnianie płynów – zarówno przed, po, jak i w trakcie wysiłku fizycznego (co 10-15 minut). Przed uprawianiem sportu zadbajmy o odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające. Pomóc może też unikanie aktywności fizycznej w wysokich temperaturach i na dużych wysokościach. Ważny jest odpoczynek i wystarczająca ilość snu oraz zdrowa, bogata w witaminy i składniki mineralne dieta.

Które leki wybrać? Jeżeli działania te nie okażą się wystarczające, lekarz przepisze lek przeciwzapalny i przeciwbólowy w tabletkach – indometacynę. U osób doświadczających bólu głowy po określonym, tym samym wysiłku, najwygodniejsze może okazać się przyjęcie leku prewencyjne, na godzinę przed planowaną aktywnością. Jeżeli natomiast nie można przewidzieć ich wystąpienia, trzeba zażywać indometacynę codziennie.

Bóle głowy po wysiłku mogą wymagać konsultacji medycznej. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego, który zleci dalsze badania, gdy ból głowy:

zdarza się często,

utrudnia normalne funkcjonowanie,

jest silny i uporczywy,

trwa dłużej niż 1-2 dni.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli:

ból jest silny i całkowicie dla nas nowy,

szybko i gwałtownie się nasila,

trwa dłużej niż 2 dni,

towarzyszy mu sztywność karku, zaburzenia równowagi lub świadomości

pojawia się niedowład, zaburzenia mowy lub widzenia,

towarzyszą my wymioty,

pojawiła się wysoka gorączka i nie ustępuje.

​Przeczytaj też: Kiedy ból głowy to guz mózgu?

Ból głowy po wysiłku jest dość powszechną dolegliwością i zazwyczaj nie jest groźny. W niektórych przypadkach wysiłkowy ból głowy może wskazywać na poważniejsze problemy ze zdrowiem, jak na przykład nadciśnienie tętnicze, uraz kręgosłupa szyjnego, obecność tętniaka czy guza mózgu. Zamiast się niepokoić, z takim rodzajem bólu głowy zawsze warto udać się do specjalisty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.01.2011.

Reklama

Czytaj także:

Ból głowy ze stresu - jak się objawia i jak sobie z nim radzić?

Kłujący sekundowy ból głowy - co oznacza i kiedy trzeba go leczyć?

Domowe sposoby na ból głowy. Pozbądź się dolegliwości naturalnymi sposobami