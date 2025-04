Można je dostać w różnych sklepach. Kupowaliście je dotychczas swoim dzieciom?

Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazała wycofać ze sprzedaży popularne ciastka Belkorn Biskids 6+. Chodzi o partię numer 171401, o dacie minimalnej trwałości 03/04/2018. Powodem jest to, że ciastka zawierają wysoki poziom akryloamidu, czyli substancji rakotwórczej.

Ciastka Biskids są produkowane w Belgii i także na stronie internetowej władz Belgii znalazło się ostrzeżenie o wycofaniu ich z obrotu. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają.

Wskazana powyżej partia produktu pn. Belkorn Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywany przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu. Produkt można zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć

– czytamy w komunikacie GIS.