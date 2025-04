Jakie uczucia wobec pokarmu ma osoba z anoreksją?

Osoby z anoreksją, jak już wspomniano w rozdziale „Czy anoreksja może być porównywana do schizofrenii?”, postrzegają jedzenie jako zagrażające, żywe, trujące, obce, niebezpieczne, zagrażające, brudne, obrzydliwe, odrażające, skalane, splamione, zanieczyszczające i skażające. Jedzenie jest często kojarzone przez takie osoby z brudem, odpadkami, śmieciami, nieczystościami, złomem, a nawet moczem. Te odczucia stają się zrozumiałe, gdy potraktuje się pokarm jako czynnik uruchamiający „brudny” ruch w ciele.

Granice ciała

Ponadto jedzenie w każdym momencie może przekroczyć delikatne granice ciała i zaatakować je; może także naruszyć granicę wokół „ja” i uderzyć w jego centrum, kontaminując je. Dlatego kontakt z pokarmem jest bardzo nieprzyjemny. Zatem osoby takie głodują, aby zachować czystość.

Pokarmy czyste i brudne

Należy jednak podkreślić, że dzielą one pokarmy na „czyste” i „brudne”. Zazwyczaj uważają, że warzywa, owoce, mleko i jogurty są czyste, „niewinne” (czasami do tej grupy zaliczają również chleb), natomiast oleje, masło, cukier i mięso należą do drugiej, „nieczystej” grupy pokarmów. Często roztarcie pokarmu na papkę powoduje automatycznie, że staje się on „czystszy”. Osoby z anoreksją po zjedzeniu „brudnych” pokarmów czują się zbrukane. Jedna z kobiet z anoreksją opisywana przez Susan Bordo twierdziła, że po zjedzeniu cukru jest

brudna, zanieczyszczona, obrzydliwa i czuje, jakby coś złego znajdowało się w środku jej ciała

(rysunki przedstawiane przez Mary Levens w książce z 1995 roku ilustrują, jak czują się osoby z anoreksją po zjedzeniu mięsa – na przykład, że zamiast nóg mają dwie ryby, a zamiast tułowia korpus kurczaka).

Fragment pochodzi z książki "Anoreksja. Trudne pytania”, Małgorzata Starzomska (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Przypisy bibliograficzne zostały usunięte przez redakcję. Bibliografia i przypisy do wglądu u redakcji.