HIV został odkryty ponad 30 lat temu. Do tej pory zabił ok. 25 mln ludzi na całym świecie. Jego zdolności mutowania i adaptacyjne sprawiają, że jest to niezwykle groźny patogen, stale opierający się wysiłkom naukowców, którzy do tej pory nie wiedzą, jak go wyeliminować. Badania nad AIDS nie znalazły sposobu eradykacji choroby, ale według najnowszych doniesień zbliżają się ku temu krok po kroku. Równie pocieszające jest to, że chorzy mogą dziś żyć równie długo co osoby zdrowe, choć często muszą dożywotnio zażywać leki antyretrowirusowe, kontrolujące wirusa HIV.

Naukowcy przeprowadzili analizę 14 historii francuskich pacjentów, którzy żyją od lat z wirusem HIV bez konieczności zażywania leków – zjawisko to lekarze nazywają wyzdrowieniem funkcjonalnym.

Leki antyretrowirusowe namierzają kluczowe molekuły HIV. Kontrolują obciążenie wirusowe i podnoszą poziomy limfocytów T4, czyli komórek odpornościowych infekowanych przez wirusa. Przerwanie terapii oznacza powrót do punktu wyjścia.

Dlaczego HIV utrzymuje się w zakażonych komórkach i dlaczego leki nie są w stanie wyeliminować go do zera w dalszym ciągu nie jest jasne. Być może dzieje się tak, gdyż wirus hamuje zdolność niektórych zakażonych komórek do apoptozy. Dzięki temu pozostaje w uśpieniu, gotów do ponownego pojawienia się, kiedy tylko pacjent przestanie zażywać leki. Teraz to może się jednak zmienić.

Naukowcy z New Jersey Medical School w USA właśnie udowodnili, że istnieje lek, który zabija wirusy HIV. Lek, o którym mowa, to Ciclopirox – jest już na rynku i służy do leczenia infekcji wywołanych niektórymi mikroskopijnymi grzybami. Badanie dotyczące jego działania opisano w Plos ONE.

Badając mechanizm działania leku naukowcy przekonali się, że jest w stanie zahamować ekspresję genów HIV i zapobiec jego namnażaniu się w komórkach. Poza tym działa też na komórki zarażone przez wirusa i wywołuje ich apoptozę, czyli, inaczej mówiąc, nie pozwala wirusowi na ukrywanie się w komórkach i tworzenie rezerwuarów.

Ten obiecujący środek powinien zrewolucjonizować terapie anty-HIV, choć potrzebne są próby kliniczne, które potwierdzą jego skuteczność u człowieka.

