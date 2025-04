Wszystkie procesy życiowe zależą od niej. Bez niej nie istnieje protoplazma komórki czyli część komórki, która jest oddzielona błoną komórkową od środowiska. Mowa tu o wodzie, bez której możesz zginąć szybciej niż bez jedzenia. Jeśli twój organizm utraci około 5% wody w stosunku do wagi ciała możesz poczuć się zmęczony, twoje serce będzie bić wolniej a twoje możliwości intelektualne staną się ograniczone. Gdy utrata wody przekroczy 10% dojdzie do odwodnienia twojego organizmu. Zapotrzebowanie na wodę jest zmienne. Jego wielkość zależy między innymi od temperatury powietrza i wysiłku fizycznego. Gwałtownie wzrasta w przypadku nadmiernego spożycia soli lub alkoholu. Jeśli chcesz by twój organizm prawidłowo funkcjonował nie dopuść by zabrakło mu wody. Czy wiesz jak pić wodę by twój organizm sprawnie funkcjonował? Zacznij przestrzegać kilka zasad picia wody, by nie groziło ci odwodnienie.

Pij odpowiednią ilość wody. Wodę zawierają owoce i warzywa. Jednak taki „suchy” pokarm to tylko 1/3 dziennej racji płynów. Pewna ilość wody powstaje w trakcie utleniania ale większość zapotrzebowania na wodę pokrywają płyny wypijane przez ciebie. W ciągu doby potrzebujesz około 22-43 ml wody na 1 kg masy ciała. Zawsze dbaj o równowagę między płynami, które przyjmujesz a wydalanymi.

Pij wodę małymi łykami, a nie tak jakby ktoś cię poganiał. Nawadniaj organizm zanim pojawi się pragnienie. Bowiem pragnienie wzrasta gdy zmniejsza się ogólna objętość płynu w organizmie lub gdy wzrasta np. ilość soli. Pragnienie świadczy o tym, że zaczyna zagrażać ci odwodnienie. By temu zapobiec wypij łyk niegazowanej wody przynajmniej raz na pół godziny.

Nigdy nie pij wody podczas posiłku. Szklanka wody do obiadu to zły nawyk. Zmień go. Jeśli pijesz wodę podczas posiłku rozcieńczasz pokarm wodą. Woda zaś sprawia, że zmniejsza się wydzielanie śliny i soku żołądkowego. Ostatecznie proces trawienia jest spowolniony. Pij wodę godzinę przed jedzeniem lub 1-2 godziny po nim. Jeśli koniecznie musisz napić się po posiłku wypij tylko kilka łyków niegazowanej wody.

Unikaj wody z dodatkiem lodu. Choć lato zachęca by dla orzeźwienia wybrać właśnie taki wariant - nie rób tego! Lód rozpuszczony w wodzie jest szkodliwy dla układu nerwowego, jelit, płuc i żołądka.

Pij letnią wodę. Raczej unikaj picia gorącej wody gdyż osłabia żołądek. Ciepła woda może sprawić, że będziesz mieć nudności. Za wszelką cenę unikaj zimnej wody.

Jeśli ćwiczysz pij wodę przed treningiem. Tak postępując ochronisz się przed przegrzaniem, a twoje mięśnie będą wydajniej pracować.

Nie zapominaj o wodzie, gdy twoim celem jest zmniejszenie masy ciała. Gdy tylko poczujesz głód sięgaj po wodę. Pij ją również godzinę przed posiłkiem wówczas sięgniesz po mniejszą porcję posiłku.

Pij wodę mineralną niegazowaną. Jeśli nie chorujesz na choroby żołądka lub jelit możesz również sięgać po wodę nasyconą dwutlenkiem węgla. Jednak ta pierwsza jest najzdrowsza.

Czy wiesz, że…

Alkohol mimo, iż jest płynem czerpie wodę z organizmu? Aby przetworzyć 1ml czystego alkoholu organizm pozbywa się 10 ml wody. Dlatego unikaj alkoholu podczas upałów.

Jeśli pijesz za dużo wody, zdrowy organizm pozbywa się nadmiaru wody. Inaczej sytuacja wygląda u osób, które cierpią na choroby serca lub nerek. W tym przypadku zbyt duża ilość wody może spowodować obrzęki.