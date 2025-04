Prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone leczenie implantologiczne zwykle nie niesie za sobą podwyższonego ryzyka. Jest bowiem w pełni przewidywalne i zazwyczaj zamyka się w okresie pół roku. Jeżeli po tym czasie pojawiają się komplikacje, wynika to zazwyczaj z nieprawidłowości leczenia, bądź ze złej kwalifikacji do zabiegu lub nieprawidłowego postępowania pacjenta w okresie po zabiegowym i braku współpracy z lekarzem prowadzącym.

Niekompetencja lekarza, brak współpracy pacjenta lub zły plan leczenia mogą spowodować spore problemy zdrowotne. Czasem słyszy się opinie, że po wstawieniu implantu mamy uczucie obcego ciała w buzi, zdarzają się także komplikacje po leczeniu stomatologicznym, objawiające się bólami głowy. Czy te objawy są normalne po zabiegu?

Reklama

Wszczepienie implantów – jakie objawy nie powinny budzić niepokoju?

Po wszczepieniu implantu mogą pojawić się różne objawy powodujące dyskomfort, niektóre z nich są normalne i nie powinny jednak one pacjenta niepokoić. Są to::

zasinienie w rejonie operowanym,

opuchlizna tkanek (zwykle rejon policzka),

tkanek (zwykle rejon policzka), ból, tkliwość po ustąpieniu znieczulenia,

uczucie ciała obcego dla języka.

Powyższe dolegliwości można zazwyczaj zminimalizować, stosując zwykłe środki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Warto wiedzieć: Leczenie implantologiczne – w Polsce czy za granicą?

Co powinno nas zaniepokoić po leczeniu implantologicznym?

Do objawów, które powinny zaniepokoić pacjenta z wszczepionym implantem należą:

silny, nawracający (mimo stosowanych leków) lub promieniujący ból ,

, gorączka,

odrętwienie w obrębie operowanego rejonu,

krwawienie z miejsca operowanego lub struktur towarzyszących,

z miejsca operowanego lub struktur towarzyszących, ból zęba sąsiadującego z miejscem operowanym,

trudności w przełykaniu,

ból gardła i powiększone węzły chłonne ,

, krwawienie z nosa,

obrzęk i wysięk ropny z miejsca operowanego.

Reklama

Aby uniknąć problemów z implantami, należy pamiętać, że wymagają one systematycznego czyszczenia i kontroli u stomatologa. Tak jak w przypadku naturalnych zębów, należy je myć szczoteczką i czyścić nicią dentystyczną. Na wizyty kontrolne należy zgłaszać się co sześć miesięcy lub częściej, zgodnie z zaleceniami lekarza lub higienistki stomatologicznej.

Sukces leczenia implantologicznego zależy od współpracy lekarz-pacjent – niestosowanie się do zaleceń lekarza i zaniedbywanie higieny jamy ustnej może bowiem powodować liczne problemy w leczeniu.

Polecamy: Jak wygląda implantacja zęba? – wywiad