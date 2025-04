Kiedy warto wykonać implanty?

Magdalena Jelska-Górnicka: Implanty zębów są wykonywane przy brakach pojedynczych zębów lub przy bezzębiu. Jeżeli pacjent nie ma w ogóle zębów, to implanty są dla niego świetnym rozwiązaniem, bo nie musi nosić protezy, którą wyjmuje sobie z buzi – może zrobić uzupełnienie, które ma na stałe w buzi, tak jak własne zęby.

Jak wygląda zabieg?

Magdalena Jelska-Górnicka: Implanty wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, oczywiście po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Przed takim zabiegiem musimy wykonać badanie w postaci przynajmniej zdjęcia panoramicznego, żeby ocenić czy można taki implant u pacjenta zastosować. Sam zabieg nie jest długotrwały jeżeli jest to uzupełnienie jednego zęba, oczywiście trwa to dłużej, jeżeli pacjent ma umieszczanych np. 6 implantów. Wtedy pacjent może bardziej poczuć skutki zabiegu, może pojawić się ból i obrzęk okolicy. Sam implant to tak jakby sztuczny korzeń zęba, który jest wprowadzany do kości pacjenta w znieczuleniu miejscowym.

Czy potrzebne są jakieś specjalne przygotowania przed zabiegiem?

Magdalena Jelska-Górnicka: Pacjent przed przystąpieniem do zabiegu implantologicznego nie powinien się specjalnie długo przygotowywać. Powinien zarezerwować sobie na dany dzień trochę wolnego czasu, może to zrobić przed weekendem lub dniem, kiedy nie ma ważnego spotkania, bo musi liczyć się z tym, że może wystąpić np. ból i funkcjonowanie jest wtedy trudniejsze. Jeżeli chodzi o sam zabieg to jeśli uzupełniamy tylko jeden ząb, to zabieg nie jest długi, trwa od pół godziny do godziny. Wymaga przygotowania gabinetu, bo zabieg musi być wykonany w sterylnych warunkach. Po wejściu pacjenta do gabinetu i aplikacji znieczulenia miejscowego sam zabieg trwa do pół godziny.

Czy mogą wystąpić komplikacje?

Magdalena Jelska-Górnicka: Może się zdarzyć tak, ze warstwa kości jest za mała, żeby taki implant wszczepić, wówczas można przy okazji wszczepiania implantu wykonać zabieg podniesienia zatoki szczękowej i zabiegi przeszczepiania kości, jednak są to zabiegi dodatkowo płatne i podnoszące koszt samego implantu.

Ile wynosi koszt implantu?

Magdalena Jelska-Górnicka: Koszt jednego implantu waha się od 2,5 tys. do 4 tys. złotych, w zależności od gabinetu i firmy produkującej implant. Jest to uzupełnienie dosyć kosztowne, ale na pewno warte rozważenia jeśli mamy brak jednego zęba i musimy dwa sąsiednie zęby oszlifować, żeby wykonać most. W takiej sytuacji na pewno zdecydowanie lepszym zabiegiem jest wykonanie implantu, wówczas nie musimy z sąsiednimi zębami nic robić i wystarczy w lukę wszczepić implant.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Perkowska.