Na nartach, na rowerze, w basenie, na schodach i oczywiście, a niestety najczęściej, przez zaawansowaną próchnicę – przyczyn utraty zęba może być nieskończenie wiele. Jedno jest za to rozwiązanie, które pozwala uzupełnić lukę w uzębieniu bez naruszania zębów sąsiednich. To implant, czyli tytanowa śruba wszczepiania w kość szczęki podczas krótkiego zabiegu w klinice stomatologicznej. – Implant, dzięki wyjątkowym właściwościom tytanu, doskonale integruje się z kością szczęki i w pełni zastępuje korzeń utraconego zęba – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa we Wrocławiu. – Dzięki temu na implancie można odbudować stabilny i pełnowartościowy ząb z porcelany, bez poświęcania sąsiedniego uzębienia – dodaje stomatolog, która od ponad 15 lat wszczepia implanty.

Dlaczego już nie most?

Do niedawana nawet jeden brak w uśmiechu powodował, że trzeba było szlifować zęby sąsiadujące z ubytkiem i na nich mocować tzw. most protetyczny. – Pacjenci załamywali ręce, bo szkoda im było zdrowych zębów. Dziś już nie muszą z niczego rezygnować. Wybierają implant, właśnie dlatego że w żaden sposób nie obciąża on sąsiednich zębów. A w dodatku staje się pełnowartościowym zębem, tak samo silnym jak reszta uzębienia – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Implant i zespolona z nim korona gryzą i żują jak prawdziwy ząb, ponieważ tytanowy korzeń „trzeciego zęba” działa jak ten prawdziwy. – Dzięki implantom pacjenci mogą czuć się swobodnie tak jakby odzyskali naturalne uzębienie – podkreśla stomatolog.

Kiedy wszczepiać implant? Można natychmiast

Nawet w trakcie ekstrakcji zęba można od razu przeprowadzić tzw. natychmiastową implantację. Zabieg nie wymaga hospitalizacji i standardowo zajmuje ok. pół godziny. W kość szczęki wszczepiana jest tytanowa śruba. Proces osteointegracji zajmuje od 3 do 8 miesięcy, na ten czas lekarz może od razu obciążyć implant koroną ostateczną lub wykonać pracę tymczasową. Decyzja zależy od stanu zdrowia pacjenta. – Wskazania medyczne są bezwzględnie najważniejsze i, jeśli występuje ryzyko, należy zastosować rozwiązanie tymczasowe – podkreśla ekspert. Natychmiastowa implantacja jest niewskazana np. w przypadku stanów zapalnych przyzębia. Dlatego u stomatologa wykonuje się dokładne badania, m.in. tomografię komputerową.

Wczesna implantacja

8-12 tygodni po usunięciu zęba to najlepszy moment na wszczepienie implantu. Dlaczego? Po 2-3 miesiącach w miejscu usuniętego zęba powstała nowa, młoda kość. Mówiąc najprościej, organizm nie zorientował się jeszcze, że jest ona w tym miejscu niepotrzebna i nie zaczął się proces zaniku tkanki kostnej. Jeśli w tym momencie wszczepimy tytanową śrubę zastępującą korzeń, to kość szczęki dostanie sygnał, że wszystko funkcjonuje prawidłowo, kość będzie pobudzana przez implant do zagęszczania się i regeneracji. Po integracji implantu (3-8 miesięcy) lekarz przymocuje do śruby porcelanową koronę wiernie odtwarzającą wygląd i funkcje zęba. Organizm nie zdąży negatywnie zareagować na lukę w uzębieniu i nadal będziesz mogła śmiać się, mówić, gryźć i żuć jak posiadaczka kompletu zębów.

Późna implantacja

Pamiętaj, im dłuższy czas od usunięcia zęba, tym większy zanik kości szczęki. A właśnie od jej gęstości i rozmiarów zależy czas niezbędny do odtworzenia zębów. Dlatego nie warto czekać latami na uzupełnienie luki w uśmiechu. Przyjmuje się że po 3 miesiącach od ekstrakcji zaczyna się proces zaniku bezzębnego wyrostka. Skala zaniku kości zależy od indywidualnych cech pacjenta, jego genów, wieku, stanu zdrowia itd. Nie oznacza to jednak, że nie wszczepia się implantów po latach. – Aż 2/3 pacjentów, mimo zaniku kości, nie wymaga dodatkowych procedur odbudowujących tkanki kostne – podkreśla dr Gnach-Olejniczak. Ale dodaje, że u około 30% wykonuje się sterowaną regenerację tkanek kostnych. Trzeba się wtedy liczyć z tym, że proces odtwórczy może potrwać ok. 6-12 miesięcy.

Czy implanty są bezpieczne?

Z roku na rok maleje liczba przeciwwskazań medycznych dla wszczepiania implantów zębowych. Ogólny stan zdrowia oceniany jest podczas konsultacji implantologicznej, na którą zgłaszasz się m.in. z badaniami krwi oraz historią przebytego leczenia. Jeśli twoja kondycja budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, jesteś kierowana na diagnostykę. – Stan kości, w którą wszczepia się tytanową śrubę, weryfikuje wykonywana bezpośrednio w gabinecie tomografia komputerowa – informuje implantolog. Prawdopodobieństwo integracji implantu szacuje się dziś na 98,9%. Stosowane na całym świecie „markowe” systemy implantologiczne to z kolei gwarancja bezpieczeństwa. Bez względu na miejsce pobytu, pod każdą szerokością geograficzną znajdziesz autoryzowane gabinety pracujące na takich samych systemach jak w Polsce. Nagłe wypadki czy kontynuacja leczenia nie będą problemem, jeśli okażesz w gabinecie paszport implantologiczny.

Dlaczego implanty odmładzają?

Gdy usłyszysz, że implanty są ładniejsze, będziesz się dziwić. Co ładnego jest w tytanowej śrubie? Oczywiście zespolona z implantem korona porcelanowa jest piękna, ponieważ doskonale odwzorowuje naturę. Ale sam implant? – Mało się jeszcze mówi o tym w Polsce, ale implanty mają zbawienny wpływ na rysy całej twarzy – mówi dr Gnach-Olejniczak. – Zwłaszcza braki trzonowców, prowadzą do zaniku kości szczęki i żuchwy, co ma wpływ na deformację rysów twarzy, zmianę profilu i przyspieszone starzenie skóry. Mówiąc obrazowo, skóra nie ma podparcia i zaczyna opadać, zwisać pod wpływem siły grawitacji. Owal twarzy staje się rozmyty, skóra na policzkach wiotczeje. Implanty wbudowują się w kości szczęk i utrzymują ich właściwą objętość. Dzięki temu profil twarzy nie zostaje zaburzony, a skóra ma właściwe podparci – wyjaśnia ekspert. Pod tym względem implant jest lepszy niż przeciwzmarszczkowy krem.

10 przykazań po wszczepieniu implantów

Zaraz po zabiegu stosuj cold-packi, czyli gotowe zimne okłady. Przydadzą się przez 3-4 godziny. W razie bólu korzystaj z tabletek przeciwbólowych, wskazanych przez implantologa. Unikaj gorących pokarmów i płynów przez kilka dni po zabiegu. Na dwa dni zrezygnuj z alkoholu i papierosów. A może w ogóle je rzucisz? Zrób przerwę od sportu i intensywnego wysiłku, a także sauny i solarium. Płucz usta po posiłkach wodą. Zaopatrz się w płyny do płukania jamy ustnej. Stosuj je nawet 3-4 razy dziennie. Nie manipuluj językiem czy palcami w okolicach implantu, omijaj to miejsce podczas szczotkowania przed zdjęciem szwów. Po zdjęciu szwów masuj dziąsło i myj okolicę miękką szczoteczką. W razie jakichkolwiek pytań, zgłaszaj się do lekarza w ramach opieki około-implantologicznej.

