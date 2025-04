fot. materiały prasowe Jordan

Flosser jest przyrządem, który służy do nitkowania zębów. Znakomicie zastępuje nić dentystyczną, będąc jednocześnie prostszym w użyciu.

- Jeżeli tradycyjne nitkowanie wydaje się nam zbyt trudne i skomplikowane, flosser z pewnością nam to ułatwi. Zamiast nawijać nitkę lub taśmę na palce, można umieścić je w specjalnym uchwycie do nici, dzięki któremu nitkowanie może stać się prawdziwą przyjemnością. Flossery możemy porównać do szczoteczek elektrycznych. Efektywność szczoteczki manualnej i elektrycznej jest podobna, jednak użycie tej drugiej znacznie prostsze i wygodniejsze. Podobnie jest z flosserami. Flosser jest szczególnie wskazany przy oczyszczaniu powierzchni stycznych zębów w przestrzeni międzyzębowej w bocznych odcinkach uzębienia. Szczególnie pokazać go należy pacjentowi o mniejszej zręczności manualnej. Niektóre z uchwytów posiadają wymienne główki, dozownik długości nici oraz ostrze do jej odcinania - mówi lek. dent. Paulina Wojas, stomatolog współpracujący z Fundacją Wiewiórki Julii.

Na rynku dostępne są także flossery Jordan 3-w-1 (flosser, wykałaczka i czyścik do języka) gotowe do użycia z zatopionym fabrycznie fragmentem nici. Fot. materiały prasowe

Jak używać flossera?

Flosserem czyścimy przestrzenie międzyzębowe, podobnie jak wykonuje się to nicią. Przy czym używając flossera, należy pamiętać o stałym przemywaniu go bieżącą wodą. Po wyczyszczeniu wszystkich zębów flosser wyrzucamy do kosza lub zmieniamy w nim nić.

Jeden flosser wystarczy na jednorazowe wyczyszczenie wszystkich przestrzeni międzyzębowych.

