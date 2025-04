Powszechnie uważa się, że objawami przerostu grzybów z rodzaju Candida są swędzenie okolic intymnych, białe naloty na języku lub zmiany między palcami stóp. W rzeczywistości symptomów, które o tym świadczą, jest znacznie więcej. Zakażenie Candida mogą sygnalizować objawy neurologiczne lub skórne, o których rzadziej się mówi. W dodatku nie są wcale oczywiste. Nawet najlepsi specjaliści często nie są w stanie rozpoznać kandydozy, bo bywa ona mylona z innymi chorobami.

Candida albicans jest to rodzaj grzyba chorobotwórczego, wchodzący powszechnie w skład flory fizjologicznej ludzi, który może wywołać zakażenie (kandydozę). Szczególnie narażone są osoby:

z upośledzeniem odporności (AIDS, chemioterapia, przeszczepienie narządu),

po długotrwałej antybiotykoterapii,

długotrwale przyjmujące glikokortykosteroidy,

ze sztucznymi zastawkami, cewnikami,

po zabiegach inwazyjnych,

z niektórymi chorobami, np. cukrzycą, POChP.

Candida może zaatakować ograniczone obszary, np. jamę ustną, skórę, paznokcie, pochwę, prącie, wsierdzie, płuca lub powodować zakażenie ogólnoustrojowe. W zależności od miejsca infekcji Candida może dawać różnorodne objawy.

Najczęstsze objawy neurologiczne przerostu grzybów Candida to:

bóle i zawroty głowy,

zaburzenia pamięci,

zmęczenie,

„mgła umysłowa",

brak energii,

dezorientacja,

zaburzenia równowagi,

stany depresyjne,

napady lęku,

zaburzenia snu,

napady padaczkowe,

zaburzenia czucia,

niedowład,

trudności w koncentracji,

napady paniki i płaczu,

nadpobudliwość,

napady złości.

Jedno z badań na myszach (publikacja w Nature) wskazało, że Candida może dostać się do mózgu (wraz z krwią) i powodować problemy z pamięcią i inne nieprawidłowości przypominające chorobę Alzheimera. Zauważono, że grzyb powoduje stan zapalny i powstawanie struktur w mózgu, podobnych do blaszek amyloidowych odpowiedzialnych za objawy demencji.

Naukowcy nie wykluczają, że grzyby w niektórych przypadkach mogą być odpowiedzialne za rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane.

Zakażenie grzybami Candida ośrodkowego układu nerwowego, może powodować objawy świadczące o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, tj.:

gorączka,

ból głowy,

senność,

zaburzenia czucia,

zaburzenia pamięci,

zaburzenia widzenia,

niedowłady,

zaburzenia świadomości,

objawy oponowe, np. sztywność karku.

Kandydoza skóry to częste schorzenie. Objawy skórne zakażenia grzybami Candida to:

wysypka,

czerwone lub fioletowe ogniska zapalne na skórze,

białe naloty w miejscach zapalnych,

możliwy świąd, ból, pieczenie skóry,

sączenie się zmiany,

zmiany wyraźnie oddzielone od zdrowej skóry,

pękanie skóry z maceracją naskórka,

sucha skóra,

łuszczenie się skóry.

Co istotne, zmiany pojawiają się najczęściej w obrębie fałdów skórnych: pachowych, pachwinowych, brzusznych (u osób otyłych), między palcami, ale też u dzieci w okolicy pieluszki.

Grzyby z rodzaju Candida mogą zaatakować różne obszary organizmu. W zależności od lokalizacji – np. miejsca intymne, jama ustna, układ pokarmowy – pojawiają się inne objawy. O infekcji Candida mogą świadczyć:

Zakażenia grzybicze Candida mogą pojawić się u dzieci. Infekcja może rozwinąć się między fałdkami, palcami dłoni lub stóp, które u dzieci często są wilgotne, co sprzyja rozwojowi grzybicy. Zdarzają się grzybicze powikłania pieluszkowego zapalenia skóry (u niemowląt i małych dzieci).

Rzadko dochodzi do grzybicy ogólnoustrojowej - dotyczy ona właściwie jedynie maluchów z upośledzeniem odporności. Wszystkie niepokojące zmiany na skórze bądź objawy, które nie mają uzasadnienia (np. przewlekłe zmęczenie mimo dobrych wyników badań), należy skonsultować z lekarzem pediatrą.

W leczeniu zakażenia Candida stosuje się leki przeciwgrzybicze np. nystatyna, amfoterycyna B, flukonazol, ketokonazol. Leki są dostępne w zależności od przeznaczenia w postaci np. maści, kremów, płynów do płukania ust lub smarowania, lakierów do paznokci, tabletek, globulek dopochwowych. W cięższych zakażeniach leki są podawane dożylnie.

Należy też zastosować dietę przeciwgrzybiczą, dzięki której następuje zahamowanie rozmnażania drożdżaków w obrębie przewodu pokarmowego i ich inwazja na inne narządy. Dieta opiera się głównie na wyeliminowaniu cukru, alkoholu i glutenu.

Niekiedy leczenie grzybicy obejmuje również zabieg chirurgiczny, kiedy konieczne jest wycięcie zmiany. W przypadku zauważenia objawów Candida należy zgłosić się do lekarza POZ lub konkretnego specjalisty w zależności od miejsca zakażenia. Jeśli objawy dotyczą skóry, powinien pomóc dermatolog, jeśli są to objawy neurologiczne, należy udać się do neurologa.

Ważne jest, żeby nie bagatelizować objawów, ponieważ kandydoza może się rozprzestrzeniać na kolejne narządy i układy, prowadząc nawet do groźnej infekcji ogólnoustrojowej.

Na podstawie artykułu Marzeny Bartoszuk, którego pierwotna treść została opublikowana 31.10.2017.

