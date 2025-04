Fundacja Udaru Mózgu ze Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska stworzyli materiały edukacyjne zawierające m.in. przykłady ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu oraz listę błędów, których należy unikać. Gdzie można je znaleźć? Jak rozpoznać spastyczność i jej przeciwdziałać?

Pacjenci po udarze mózgu narażeni są na silny stres i napięcie, które są wynikiem zarówno samego udaru, jak i zmian neurologicznych, które zachodzą w mózgu. Udar ma silny wpływ na sprawność ruchową, może też powodować problemy z wymową. Same zmiany zachodzą na tyle szybko, że osoby zdrowe i sprawne w ciągu kilkudziesięciu godzin stają się zależne od innych.

U 30% pacjentów w ciągu 3 miesięcy po udarze może dodatkowo rozwinąć się także spastyczność poudarowa, czyli nadmierne, często bolesne napięcie mięśniowe. Ręka objęta spastycznością nie reaguje na polecenia mózgu tak jak dotychczas. Przykurczone mięśnie uniemożliwiają pełen zakres ruchów i czasem powodują ból. Prozaiczne dotąd czynności, jak chwytanie i puszczanie przedmiotów, stają się niemal niewykonalne, co bardzo zmienia życie osób chorych.

Udar mózgu i jego konsekwencje, w tym spastyczność, to ogromne obciążenie psychiczne, które może powodować, że chorzy nie są w stanie sami zmotywować się do rehabilitacji i leczenia. Rozmawiając na co dzień z wieloma pacjentami oraz ich rodzinami, obserwuję, że bez wsparcia najbliższych proces dochodzenia do sprawności jest o wiele dłuższy, a często nawet niemożliwy. Jednak aby bliscy mogli pomóc członkowi rodziny po udarze, potrzebują wiedzieć, w jaki sposób mogą to robić

– mówi Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu.