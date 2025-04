Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu, znany powszechnie jako wylew, apopleksja lub zawał mózgu, to uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi przy zaburzeniu ukrwienia tkanki mózgowej. Uszkodzenie to daje o sobie znać pod postacią licznych objawów neurologicznych. Warunkiem koniecznym do rozpoznania udaru mózgu, jest utrzymywanie się objawów powyżej 24 godzin. W przeciwnym razie, jeżeli dolegliwości trwają krócej niż dobę, mamy do czynienia z przemijającym atakiem niedokrwiennym tzw. TIA.

Udar mózgu – podstawowe pojęcia

Jak może objawiać się udar mózgu?

Udar mózgu może objawiać się na wiele sposobów. Objawy udaru zależą od jego lokalizacji, rozległości oraz typu, czyli sposobu w jaki doszło do zaburzenia krążenia mózgowego. Najczęstsze objawy udaru, to: niedowład (porażenie mięśni), zaburzenia czucia (mrowienie, drętwienie, parestezje), zaburzenia mowy i trudności w mówieniu, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi i koordynacji, nagły, silny ból głowy. W czasie udaru mózgu może dojść również do zaburzeń świadomości, które wynikają ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Jak może wyglądać udar mózgu?

Dlaczego dochodzi do udaru mózgu?

Udar mózgu nie jest pojęciem jednoznacznym. Wyróżniamy dwa rodzaje udaru – niedokrwienny i krwotoczny. Oba rodzaje udaru różnią się mechanizmem powstawania, a także przyczynami. W przypadku udaru niedokrwiennego przyczyną choroby jest nagłe zatkanie naczynia krwionośnego. W udarach krwotocznych dochodzi natomiast do pęknięcia naczynia mózgowego. Do udaru mózgu najczęściej prowadzą tętniaki, nadciśnienie tętnicze lub miażdżyca.

Patogeneza udaru mózgu

Kto jest zagrożony udarem mózgu?

Udar mózgu to ciężka i poważna choroba, której możemy uniknąć. Ważne jest, aby poznać czynniki ryzyka udaru mózgu i zadbać o profilaktykę udaru mózgu. Głównym czynnikiem ryzyka udaru mózgu jest nadciśnienie tętnicze. Do pozostałych zaliczamy: wiek (powyżej 55 roku życia), predyspozycje genetyczne, otyłość, nikotynizm, alkoholizm, miażdżycę i inne choroby naczyń.

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Do czego może doprowadzić udar mózgu?

Udar mózgu może doprowadzić do wielu konsekwencji. Powikłania neurologiczne po udarze mogą mieć wiele twarzy. Objawy po udarze rzadko postępują, co oznacza, że najgorszy czas dla chorego to początek choroby i czas pobytu w szpitalu. Sam długi pobyt w szpitalu jest czynnikiem ryzyka zatorowości płucnej i innych powikłań długotrwałego unieruchomienia. Powrót do poprzedniej aktywności fizycznej oraz odzyskanie pełnej sprawności może okazać się niemożliwy. U około 5% chorych po udarze mogą wystąpić napady drgawkowe, związane z uszkodzeniem mózgu.

Powikłania udaru mózgu

Jak przebiega leczenie udaru mózgu?

Leczenie udaru niedokrwiennego przebiega inaczej niż krwotocznego. Udar niedokrwienny stanowi 80% wszystkich przypadków udarów. Konieczne jest wykluczenie krwawienia do mózgu przy pomocy badań obrazowych. Jeśli badanie tomografii komputerowej nie wykazało krwawienia, kolejnym etapem może być kwalifikacja do leczenia trombolitycznego (trombolizy). Jeżeli nie ma żdanych przeciwwskazań, tromboliza jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru mózgu. Kiedy można zastosować trombolizę?

Leczenie udaru mózgu

Jak powrócić do normalnego życia po udarze?

Rehabilitacja po udarze mózgu jest tak samo ważna jak podawanie leków. Jest nierozłączną częścią terapii poudarowej i umożliwia szybki powrót do zdrowia. To rehabilitacja pozwala na szybki powrót do normalności i sprawności po udarze. Dlatego należy ją rozpocząć jak najwcześniej. Rodzaj i intensywność ćwiczeń rehabilitacyjnych jest dostosowana do stopnia uszkodzenia neurologicznego. Jakie są możliwości rehabilitacji chorych po udarze mózgu?

Rehabilitacja po udarze mózgu

Jak zapobiegać udarowi mózgu?

Udar mózgu pojawia się niespodziewanie, ale nie bez przyczyny. Profilaktyka udaru mózgu jest w zasięgu każdego z nas. Sprawdź, czy jesteś w grupie zagrożonej udarem, dowiedz się jakie są czynniki ryzyka wylewu i przeciwdziałaj im.

Nie lekceważ także objawów zapowiadających udar. Organizm wysyła przed udarem sygnały ostrzegawcze, takie jak przemijające ataki niedokrwienne (TIA). Nagły atak niedokrwienia objawia się pod postacią chwilowych i krótkotrwałych objawów neurologicznych, które ustępują w ciągu 24 godzin.

Profilaktyka udaru mózgu