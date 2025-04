fot. Fotolia

Czym jest udar?

Udar mózgu jest zaburzeniem ogniskowym funkcji mózgu, wywołanym uszkodzeniem naczyniowym, w wyniku którego upośledzeniu ulega wiele funkcji motorycznych oraz poznawczych. I tak, w Stanach Zjednoczonych jeden na dwustu siedemdziesięciu dwóch Amerykanów cierpi na afazję spowodowaną udarem.

W Polsce co roku na udar zapada ponad 60 tysięcy osób.

Udar jest trzecią po chorobach serca i nowotworach przyczyną zgonów oraz niepełnosprawności u osób dorosłych powyżej 40. roku życia. Według danych firmy Novartis na świecie z powodu udaru umiera co sześć sekund jeden człowiek, co oznacza, że rocznie w jego wyniku umiera ponad pięć milionów ludzi.

Jak wiele osób w Polsce umiera z powodu udaru?

Współczynniki zapadalności na udar mózgu w naszym kraju w podziale na płeć wynoszą 177/100 000 mężczyzn i 125/100 000 kobiet. Zapadalność na udar mózgu w Polsce kształtuje się i utrzymuje na średnim poziomie europejskim i jest to poziom, który od kilku lat nie wykazuje tendencji spadkowej. Jeśli chodzi o wskaźnik umieralności chorych z udarem mózgu, to wynoszą one 106/100 000 mężczyzn i 79/100 000 kobiet i są jednymi z najwyższych w Europie. Te dane również utrzymują się na podobnym poziomie od lat.

Dane dotyczące niepełnosprawności u pacjentów, którzy przeżyli udar, wskazują, że w Polsce dotyczy ona około 70% chorych, natomiast w krajach rozwiniętych dane mówią o 50% chorych. Dane te dotyczą głównie niepełnosprawności ruchowej.

Fragment pochodzi z książki "Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy" autorstwa Barbary Pastuszak-Lipińskiej (Impuls 2015). Publikacja za zgodą wydawcy.

