W książce napisanej przez dr Bruce’a Fife’a znajduje się wiele ciekawych propozycji potraw zarówno pikantnych, jak i słodkich (m.in. na szybkie ciasta, muffinki, ciasteczka i krakersy, placki). Przepisy nie są skomplikowane i co najważniejsze łatwe w wykonaniu.

Autor zapewnia iż, mąka z kokosa ma więcej białka niż tradycyjna pszenna oraz dziesięć razy więcej błonnika. Ponadto, idealnie pasuje do diet niskowęglowodanowych. Wykazano również, że błonnik kokosowy skutecznie reguluje poziom cukru i insuliny we krwi. Z tego powodu jest korzystny dla diabetyków.

Potrawy przyrządzone z mąki kokosowej mogą uregulować trawienie i poziom cukru we krwi, zapobiec chorobom serca, zablokować powstanie komórek nowotworowych oraz przyczynić się do spadku masy ciała.

„Cud mąki kokosowej” jest książką, z której warto skorzystać chociażby po to, aby sprawdzić, jak smakują tradycyjne potrawy przyrządzone z mniej tradycyjnego składnika. Jeśli okaże się, że dania są dla nas co najmniej równie smaczne, jak te przyrządzone z mąki pszennej, będzie to krok w kierunku urozmaicenia codziennej diety.

