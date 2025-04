Trzustka to jeden z najważniejszych narządów w naszym ciele. Ma około 20 cm długości i 5 cm wysokości. Położona jest między kręgosłupem a żołądkiem. Składa się z głowy, trzonu i ogona. W organizmie pełni dwie funkcje: pomaga trawić (wydziela sok trzustkowy, który umożliwia przetwarzanie cukrów i tłuszczów) oraz dostarcza hormonów (glukagon, insulinę, somatostatynę). Niestety, zwykle gdy choruje, sprawa jest poważna. Sprawdź, na jakie objawy zwrócić uwagę i jakie badania trzeba wykonać, by sprawdzić, czy z trzustką wszystko w porządku.

Gdzie boli trzustka?

Ból trzustki lokalizuje się w górnej części jamy brzusznej, nieco po lewej stronie. Może promieniować we wszystkie strony (także do kręgosłupa). Czasem chory ma wrażenie, że ból go opasuje. Dolegliwościom często towarzyszą nudności i brak apetytu.

Lekki ból pojawiający się po przejedzeniu wskazuje na przeciążenie, podrażnienie trzustki. Nagły i ostry ból trzustki zwykle oznacza ostre zapalenie trzustki. Przewlekły ból w trzustki to przeważnie przewlekłe zapalenie trzustki lub rak trzustki.

Jak rozpoznać objawy raka trzustki?

Hormony a trzustka

Trzustka wydziela trzy hormony: insulinę, glukagon i somatostatynę. Wszystkie te hormony współpracują ze sobą. Glukagon bierze udział w przemianach tłuszczów cukrów i białek. Pomaga insulinie utrzymać równowagę przemiany materii. Insulina reguluje użytkowanie i magazynowanie składników pokarmowych. Jest niezbędna w procesie przyswajania cukrów. Jej niedobór oznacza cukrzycę. Funkcja somatostatyny natomiast polega na hamowaniu uwalniania innych hormonów.

Objawy chorób trzustki

Objawy chorób trzustki mogą mieć różne nasilenie i charakter. Najmniej dokuczliwe są bóle trzustki wynikające z podrażnienia tego organu (gdy np. się przejemy). Poważniejsze objawy towarzyszą chorobom trzustki.

W przypadku przewlekłego zapalenia trzustki są to:

przewlekłe bóle w nadbrzuszu nasilające się po jedzeniu

wzdęcia

nudności

biegunka (tłuszczowe stolce)

chudnięcie

cukrzyca (gdy choroba jest mocno zaawansowana)

W przypadku ostrego zapalenia trzustki:

silny ból w nadbrzuszu

wymioty

gorączka

żółtaczka

Objawy raka trzustki pojawiają się późno bo dopiero gdy choroba jest mocno zaawansowana. Najczęściej są to:

utrata apetytu

spadek masy ciała

bóle brzucha

napięcie powłok brzusznych

wyczuwalny powiększony pęcherzyk żółciowy

wymioty

Badania trzustki

Podstawowymi badaniami trzustki są: morfologia, badanie aktywności enzymów trzustkowych we krwi (amylazy i lipazy). Konieczne jest również określenie poziomu glukozy we krwi, wapnia i elektrolitów. Dodatkowo często wykonuje się również RTG, USG jamy brzusznej i tomografię komputerową.

Leczenie chorób trzustki

Jeśli stan zapalny trzustki nie jest bardzo nasilony, wystarczy kilkudniowa głodówka, nawadnianie i stosowanie leków przeciwbólowych, a potem dieta trzustkowa. Jeśli zapalenie było wywołane przez kamicę żółciową, należy usunąć pęcherzyk żółciowy. Schody zaczynają się, gdy mamy do czynienia z ciężka postacią zapalenia trzustki. W takiej sytuacji oprócz zwalczania bólu oraz nawadniania chorego stosuje się żywienie pozajelitowe. Jeżeli doszło do infekcji, konieczne są antybiotyki, a niekiedy także operacja trzustki. W przypadku raka trzustki stosuje się operacje polegające na usunięciu części trzustki połączone z chemioterapią.

Czy można żyć bez trzustki?