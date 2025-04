Zimą przyjmujemy za mało płynów

Organizm człowieka o każdej porze roku potrzebuje ok. 2-2,5 litrów płynów dzienne. Jednak o tym, że zimą należy dbać o nawodnienie organizmu tak samo jak w ciepłych miesiącach roku pamięta tylko 1/3 Polaków. Może mieć to znaczący wpływ na nasze zdrowie, dobre samopoczucie i sprawność fizyczną.



Fot. Depositphotos



Niskie temperatury powietrza sprawiają, że nie sięgamy po napoje tak często jak w okresie wiosenno-letnim. Czy jednak chłodne powietrze sprawia, że nie powinniśmy dbać o prawidłowe nawodnienie naszego organizmu?

Zima - pozornie bezpieczny okres



Eksperci podkreślają, że zarówno latem jak i zimą należy utrzymywać stały poziom nawodnienia organizmu. Zimowa aura nie skłania nas jednak do spożywania napojów. Zapominamy przez to o odpowiednim uzupełnianiu płynów i tym samym zwiększamy ryzyko odwodnienia organizmu, którego objawami mogą być osłabienie, zawroty i bóle głowy, zmęczenie i apatia. Z ankiety przeprowadzonej przez Millward Brown SMG KRC1 wynika, że aż 62% osób pije zimą znacznie mniej niż w cieplejszych porach roku. Paradoksalnie zimą, pomimo niskich temperatur i mniejszego pragnienia, organizm odwadnia się równie szybko. Dajemy się oszukać mniejszemu pragnieniu.

Jednak wpływ suchego powietrza i przebywania w ogrzewanych pomieszczeniach może mieć zgubny wpływ na nasz organizm. Dlatego latem, jak i zimą należy stosować się do zaleceń EFSA2 i pamiętać o codziennym spożywaniu 2 do 2,5l wody lub innych napojów w każdej postaci. Jeśli zimą woda nie smakuje tak dobrze jak latem, możemy sięgać po soki, nektary, kompoty, możemy pić różnego rodzaju herbaty czy rozgrzewające napary – przypomina profesor Ryszard Gellert, członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Nawodnienia, kierownik Kliniki Nefrologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Osoby w podeszłym wieku w strefie ryzyka



Osoby powyżej 60. roku życia w porównaniu do innych grup wiekowych są znacznie bardziej

narażone na ryzyko odwodnienia ze względu na zmniejszające się z wiekiem łaknienie, przyjmowane leki czy problemy z poruszaniem się. Badania wykazały, że zimą seniorzy przyjmują zdecydowanie mniej płynów niż pozostała część społeczeństwa Ponad 73% ankietowanych powyżej 60. roku życia przyznaje, że zimą pije mniej. Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska podkreśla, jak ważna jest rola opiekunów osób starszych w zachęcaniu ich do przyjmowania stałej ilości płynów. Musimy zrozumieć, że u osób starszych ryzyko wystąpienia odwodnienia jest większe niż u innych grup wiekowych. Niektóre osoby starsze mogą mieć problemy z pamięcią i poruszaniem się, przez co nie chcą chodzić do toalety, lub mogą cierpieć na choroby, które wpływają na mechanizm łaknienia i pragnienia. Należy dbać o to, by napoje zawsze były łatwo dostępne o każdej porze dnia i nocy. Różnicowanie smaków, a nawet kolorów może zwiększyć atrakcyjność napojów i tym samym pomóc w nawadnianiu organizmu.

Jak zadbać o siebie zimą?



Najprostszą metodą zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w okresie zimowym, a także dbania o swój organizm, jest spożywanie odpowiedniej ilości płynów. Wystarczy pamiętać o tym, że pomimo chłodu i pozornie sprzyjających warunków dla prawidłowego nawodnienia, organizm stale wytraca wodę, nawet z oddechem. Jak przypomina profesor Gellert, woda jest jednym

z podstawowych składników naszego ciała, stanowi 2/3 jego objętości. To właśnie jest powód, dla którego powinniśmy dbać o stały, odpowiedni poziom nawodnienia. Nawet zimą, gdy wydaje się nam, że poziom płynów w organizmie utrzymuje się na tym samym poziomie. Warto również pamiętać, aby spożywać w tym okresie więcej napojów ciepłych, które oprócz właściwości nawadniających nasz organizm, pomagają również w utrzymaniu optymalnej temperatury ciała, która po przebywaniu przez dłuższy czas na zewnątrz może grozić jego wychłodzeniem. Idealnym napojem na chłodne, zimowe wieczory będzie rozgrzewająca herbata wg poniższego przepisu:

Pomarańczowa herbata z goździkami (porcja dla 4 osób):

4 torebki ciemnej herbaty

1 pomarańcza

1 cytryna

4 goździki

4 łyżeczki miodu

imbir

sok malinowy

Po zalaniu torebek z herbatą należy dodać do naparu pokrojony imbir oraz goździki. Po częściowym przestygnięciu napój przelewamy do ulubionych naczyń, wkładamy po dwa plasterki pomarańczy i cytryny, a na koniec dodajemy sok malinowy i mieszamy, aby smaki się połączyły. Taka herbata z pewnością pomoże każdemu zmierzyć się z mrozem za oknem.