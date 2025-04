Niewiele osób, mając w planach pójście rano do laboratorium bierze ten fakt pod uwagę już poprzedniego dnia. A tymczasem to, co robimy, jak spędzamy czas po południu lub wieczorem, ma duże znaczenie dla wiarygodności wyników. Szczególnie wrażliwe są pod tym względem badania poziomu prolaktyny - hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową. Zebraliśmy najważniejsze wskazówki, które ułatwią prawidłowe wykonanie tego badania i sprawią, że uzyskane wyniki będą rzeczywiście prawdziwe. Na pobranie krwi można złosić się w dowolnym momencie cyklu miesiączkowego, choć niektórzy specjaliści radzą, by zrobić to w drugiej fazie (po owulacji). Trzeba być na czczo (co najmniej 12 godzin od ostatniego posiłku). W galerii znajdziesz jeszcze 5 rzeczy, których nie wolno robić przed wizytą w laboratorium.

Jak odczytywać wyniki badania?

5-25 ng/ml: stężenie w normie

powyżej 25 ng/ml: możesz mieć nieregularne okresy i cykle bezowulacyjne

powyżej 50 ng/ml: może dojść do zupełnego zatrzymania miesiączki

powyżej 100 ng/ml: bywa objawem guza przysadki

