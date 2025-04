Prolaktyna sprawia, że dziewczynkom w trakcie dojrzewania rosną piersi. Kobietom pomaga utrzymać ciążę, bo podtrzymuje pracę ciałka żółtego. Przede wszystkim jednak stymuluje rozwój gruczołów mlecznych i tworzenie się mleka u kobiet, które urodziły dziecko. Wtedy w organizmie jest jej najwięcej i jest to sytuacja absolutnie naturalna. Stężenie prolaktyny zmienia się także w codziennych sytuacjach. Rośnie np. po zjedzeniu posiłku, gdy jesteś bardzo zmęczona oraz podczas uprawiania seksu. W cyklu miesiączkowym poziom tego hormonu zwiększa się w pierwszej połowie cyklu, w drugiej zaś spada. To również jest normalne. Problem pojawia się, gdy prolaktyna rośnie ponad miarę i powoduje poważne zawirowania w organizmie.

Podniesiony poziom prolaktyny

Objawy

Taka sytuacja zdarza się dość często – hiperprolaktynemia (tak fachowo nazywa się poniesiony poziom prolaktyny) to jedno z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych. Objawia się przede wszystkim zaburzeniami miesiączkowania – cykle stają się krótsze (okres pojawia się częściej niż co 25 dni) lub dłuższe (miesiączka rzadziej niż co 33 dni). Krwawienie może być bardzo skąpe. Zdarza się też, że cykle są bezowulacyjne – co jest często przyczyną kłopotów z zajściem w ciążę. Dodatkowo pojawiają się: obniżenie libido, bóle głowy, wypryski, tycie. Piersi stają się nabrzmiałe i bardzo wrażliwe na dotyk, czasem pojawić się może także mlekotok.

Czas na badanie

Tego typu objawy powinny cię skłonić do wizyty u ginekologa endokrynologa, który najpierw zleci badanie poziomu prolaktyny we krwi. Najlepiej robić je rano, między godziną 8 a 12, po przespanej nocy i na czczo. Dzień wcześniej nie wolno współżyć, ani jeść obfitej kolacji oraz forsownie ćwiczyć.

Skąd te problemy?

Jeśli hormonu będzie za dużo, trzeba będzie sprawdzić jeszcze poziom hormonów tarczycy – czasem niedoczynność tego gruczołu wpływa na zaburzenia w wydzielaniu prolaktyny. Może się jednak okazać, że przyczyną hiperprolaktynemii jest gruczolak przysadki mózgowej – wówczas konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej bądź rezonansu magnetycznego.

Skuteczne leczenie

Gdy stężenie prolaktyny jest zbyt wysokie, trzeba zażywać leki skutecznie hamujące wydzielanie tego hormonu. Po kuracji cykl miesiączkowy zwykle stabilizuje się, a samopoczucie wraca do normy. Jeśli przyczyną problemów jest łagodny lub złośliwy guz przysadki (zdarza się to naprawdę rzadko), konieczny jest zabieg chirurgiczny.