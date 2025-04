Każda z nas powinna przynajmniej raz do roku zrobić podstawowe badania krwi. To kluczowy element profilaktyki i skuteczny sposób na wykrycie choroby we wczesnym stadium jej rozwoju. Badania możesz zrobić na własną rękę lub poprosić o skierowanie, np. od lekarza pierwszego kontaktu.

Jeśli nic ci nie dolega, najczęściej wystarczy zbadać 4 podstawowe parametry: odczyn Biernackiego, stężenie glukozy, poziom cholesterolu oraz ogólną morfologię krwi. W przypadku chorób przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie, problemy z tarczycą itp.) lekarz może zlecić dodatkowo specjalistyczne badania, odpowiednie dla twojego stanu zdrowia. Zobacz, jak się przygotowań do badania krwi, żeby dostać jak najbardziej wiarygodne wyniki!

Podstawowe badania krwi - jak się do nich przygotować?

Ogólna morfologia

Krew najlepiej oddawać rano, na czczo (powinno upłynąć co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku).

(powinno upłynąć co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku). Jeśli na stałe przyjmujesz jakieś leki, skonsultuj wcześniej z lekarzem, czy możesz je zażyć przed badaniem.

czy możesz je zażyć przed badaniem. W przeddzień pobierania próbki do analizy zrezygnuj z intensywnych ćwiczeń i wykonywania prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Dobrze się wyśpij. Gdy będziesz już w poczekalni – odpocznij chociaż kwadrans. Zmęczenie może wpłynąć na poziom leukocytów (białych ciałek) we krwi.

i wykonywania prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Dobrze się wyśpij. Gdy będziesz już w poczekalni – odpocznij chociaż kwadrans. Zmęczenie może wpłynąć na poziom leukocytów (białych ciałek) we krwi. Godzinę przed badaniem wypij szklankę wody. Rozrzedzi to nieco krew, co ułatwi laborantce pobranie próbki.

Rozrzedzi to nieco krew, co ułatwi laborantce pobranie próbki. Jeśli krew pobierana będzie dziecku – możesz zastosować specjalny krem znieczulający miejsce wkłucia (do kupienia w aptece, na receptę). Należy go nałożyć jeszcze w domu.

OB (odczyn Biernackiego)

Obowiązują takie same zasady, jak przy morfologii.

Kobiety raczej nie powinny się zgłaszać na badanie w czasie miesiączki, ponieważ OB może być wówczas podwyższone (tak się często dzieje także w czasie ciąży i połogu).

Stężenie glukozy we krwi

Obowiązują takie same zasady, jak przy morfologii.

Jeśli lekarz zlecił ci tzw. test obciążenia glukozą (bada się krew godzinę i dwie po wypiciu słodkiego roztworu) – musisz do czasu ostatniego pobrania, posiedzieć spokojnie w poczekalni. Wysiłek, nawet pójście do pobliskiego sklepu, może bowiem zafałszować wynik.

Poziom cholesterolu we krwi

Na badanie cholesterolu staw się rano, na czczo, przy czym od ostatniego posiłku powinno upłynąć 14-16 godzin. W dniu przed badaniem zjedz lekką, nietłustą kolację. A w kilku poprzedzających dniach postaraj się być na swojej normalnej diecie (bez uczt, ale i bez ograniczeń).

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego