Morfologię krwi powinno się wykonywać raz w roku – nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy całkowicie zdrowi. Badanie krwi pomaga bowiem odkryć różne podstępne, a często też początkowo bezobjawowe choroby!

Zrób morfologię krwi, jeśli:

Szybko tracisz na wadze

Niepokojące jest, gdy chudniemy mimo tego, że odżywiamy się tak, jak dotychczas. Szczególnie, jeśli zmianom wagi towarzyszy odczucie dużego zmęczenia, podenerwowania i ciągłego gorąca.

Na początek wykonaj badania hormonów tarczycy (T3, T4, TSH) – powyższe objawy mogą wskazywać na to, że narząd ten źle pracuje. Jeśli zaś wyniki będą w normie, stan taki może wskazywać na chorobę nowotworową.

Bolą cię stawy

Jeśli bolą cię stawy, wykonaj morfologię i sprawdź poziom tzw. białka C-reaktywnego – jego podwyższony poziom, a także wysoki poziom OB, to znak, że organizm walczy z ostrym stanem zapalnym.

Na chorobę nowotworową wskazują też powracające często infekcje – np. gardła.

Jeśli występują u ciebie powyższe objawy, wykonaj morfologię krwi z rozmazem.

Czujesz duże osłabienie

Przeciągające się w czasie zmęczenie i osłabienie organizmu mogą wskazywać na infekcję. Jeśli na co dzień się nie przemęczasz (nie pracujesz ciężko fizycznie, nie trenujesz nadmiernie), wysypiasz się i dobrze się odżywiasz, a mimo to wciąż nie masz na nic siły, zbadaj krew.

Jeśli badania krwi wykażą wysoki opad i dużą liczbę białych krwinek, może to wskazywać na infekcję toczącą się w organizmie. Jeśli zaś poziom OB jest w normie, ale poziom hemoglobiny jest niski, a do tego we krwi jest mało czerwonych krwinek, możemy mieć pewność, że to anemia.

Anemia wiąże się często z obfitymi miesiączkami, a te – z mięśniakami macicy.

Wciąż znajdujesz na ciele nowe siniaki

Jeśli siniaki pojawiają się po silnym urazie, wszystko jest w porządku. Naszą podejrzliwość powinny jednak wzbudzić krwiaki powstające po lekkim ucisku lub uderzeniu – mogą oznaczać, że mamy problem z krzepliwością krwi.

Dodatkowo skłonność do siniaków bywa objawem cukrzycy – szczególnie, jeśli towarzyszy jej nadmierne pragnienie.

W powyższych przypadkach przyda się badanie krwi na krzepliwość i sprawdzenie poziomu cukru.

Jesz tłuste jedzenie

Tłuste jedzenie, np. smażone potrawy, tłuste mięsa czy dania typu fast food, podwyższają poziom cholesterolu we krwi. Ten zaś może doprowadzić do poważnych problemów z sercem i miażdżycy.

Wykonaj lipidogram – szczególnie jeśli już masz nadwagę lub jesteś otyły/-a. Jeśli zaś cierpisz na otyłość brzuszną, wykonaj też morfologię, by sprawdzić poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Nadużywasz alkoholu

Nadmiar alkoholu powoduje problemy z wątrobą, czego sygnałem są ciemna barwa moczu i zmiana koloru białek oczu oraz skóry na bardziej żółty.

Jeśli często zdarza ci się wypić mocny trunek, zbadaj poziom bilirubiny i enzymów wątrobowych. Odchylenia od normy mogą wskazywać na uszkodzenia wątroby, a nawet jej marskość.

