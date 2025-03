Dla większości z nas nieprzyjemne skutki wypicia alkoholu to głównie późniejszy kac – są jednak osoby, które już w trakcie spożycia, poza oczywistym upojeniem, odczuwają dodatkowe przykre objawy. Jeśli po wypiciu nawet niewielkiej dawki alkoholu twoja twarz robi się czerwona, czujesz przyspieszone tętno, nudności, a nawet bóle głowy, dla swojego dobra odstaw mocne trunki.

Spis treści:

Niektóre osoby skarżą się na to, że po wypiciu alkoholu ich twarz robi się czerwona. U jednych dzieje się to szybko i po niewielkiej ilości alkoholu, a u innych dopiero po wypiciu większej ilości trunków. Przyczyny mogą być różne. Zaczerwienienie twarzy po alkoholu może świadczyć o:

U niektórych osób istnieje genetycznie uwarunkowana nadmierna aktywność enzymu rozkładającego alkohol, co sprawia, że etanol jest zbyt szybko przekształcany w toksyczny aldehyd octowy. Czerwona wysypka po alkoholu częściej pojawia się też u kobiet w okresie menopauzy.

Zaczerwienienie na twarzy po alkoholu jest jednym z objawów reakcji alkoholowej (ang. alcohol flush reaction), nazywanej potocznie rumieńcem azjatyckim (częsty problem wśród mieszkańców tego kontynentu). W tej grupie osób alkohol nie rozkłada się w wątrobie szybko do bardziej bezpiecznego octanu, tylko gromadzi się w postaci toksycznego aldehydu octowego. Może dojść z tego powodu do zatrucia, a w dłużej perspektywie spowodować rozwinięcie raka jamy ustnej, gardła lub przełyku. Przyczyną reakcji jest niedobór enzymu ALDH2, który utlenia aldehyd octowy. Osoby, które nie mają enzymu ALDH2, a wypijają dziennie dwa piwa, są aż 10 razy bardziej od innych narażone na wystąpienie nowotworu gardła.

Zaczerwienienie twarzy po alkoholu może być objawem alergii, ale jest to rzadka sytuacja. Uczulenie częściej występuje po bardzo małej ilości alkoholu nawet łyku wina lub piwa. Objawy są wtedy intensywne: może wystąpić obrzęk, duszność, kaszel, świąd nosa, katar, wysypka, a także dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Alergia na alkohol w ciężkich przypadkach zagraża wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego, który jest stanem zagrażającym życiu. W takim przypadku nawet po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu może dojść do trudności z oddychaniem. Należy wezwać wówczas karetkę pogotowia.

Przeczytaj też: Alergia na alkohol

Zaczerwienienie twarzy po alkoholu może mieć różne nasilenie u poszczególnych osób. Bywają to czerwone plamy na twarzy, rumień na twarzy, a niekiedy też na dekolcie, ramionach, uszach, czerwona wysypka czy widoczne naczynka krwionośne na policzkach. Czerwona twarz po alkoholu może być jednym z objawów. Inne możliwe symptomy to np.:

Im objawów jest więcej, tym bardziej prawdopodobne, że przyczyną zaczerwienienia twarzy jest nietolerancja alkoholu, np. w wyniku niedoboru dehydrogenazy aldehydowej. Jeśli dolegliwości pojawiają się po wypiciu małej ilości alkoholu, to może też wskazywać na alergię.

Samo zaczerwienienie twarzy po alkoholu, o ile nie jest to alergia, na ogół nie jest groźne. Jednak naukowcy dowiedli, że taki objaw może wiązać się z podwyższonym ryzykiem nowotworów, co wynika z rakotwórczego i toksycznego działania aldehydu octowego.

W czasopiśmie PLoS Medicine ukazał się w 2009 roku artykuł, w którym dowiedziono, że reakcja alkoholowa związana z niedoborem enzymu ALDH2 jest czynnikiem ryzyka raka przełyku. To oznacza, że osoby, które nadal piją umiarkowane ilości trunków pomimo dolegliwości, są bardziej narażone na ten nowotwór.

Podobny związek zaobserwowano w przypadku innych rodzajów raka. Warto też wspomnieć, że sam alkohol jest przyczyną rozwoju nowotworów, niezależnie od tego, czy po jego spożyciu nasza twarz robi się czerwona, czy nie.

Najlepszym sposobem zapobiegania czerwonej twarzy po alkoholu jest oczywiście ograniczenie spożycia trunków lub w ogóle ich unikanie. Można też pić wolniej, aby organizm miał więcej czasu na metabolizm alkoholu. Warto też zaobserwować, czy reagujemy tak po określonych alkoholach – wtedy rozwiązaniem może być wybieranie tylko takich, które nie powodują dolegliwości.

Między napojami alkoholowymi dobrze jest pić wodę, co zmniejsza oddziaływanie etanolu na organizm i sprawia, że wypijamy mniej. Złagodzić zaczerwienienie może odpowiednia dieta, a przede wszystkim unikanie ostrych potraw. Leczenie chorób skóry to kolejny krok, który może zmniejszyć objawy.

Przede wszystkim warto jednak udać się do lekarza i przedstawić swój problem. Czasami może być to kwestia przyjmowanych leków albo choroby. Specjalista pomoże dobrać właściwe środki, by uniknąć pojawienia się na twarzy rumieńców.