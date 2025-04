Spis treści:

Sieć 5G oznacza piątą (najnowszą) generację sieci komórkowej. Została stworzona w 2019 roku (w Polsce włączona w 2020 roku), jest następcą sieci 4G i ma być 10 razy od niej szybsza. Główna różnica pomiędzy 5G a poprzednimi rozwiązaniami, polega na rozszerzeniu komunikacji na wyższe częstotliwości od około 3,5 GHz do nawet kilkudziesięciu GHz.

Zalety sieci 5G to mniejsza zawodność, minimalne opóźnienia, większa wydajność niż w przypadku poprzednich rozwiązań. Sieć ma wzmacniać elektroniczną opiekę zdrowotną, w tym telemedycynę i nadzór zdalny nad pacjentem. Ma zapewnić rozwój nowych technologii, inteligentnych domów, miast, pojazdów itp.

Sieć 5G, podobnie jak inne sieci telefonów komórkowych, wykorzystuje fale elektromagnetyczne do wysyłania i odbierania danych. Zasada działania sieci 5G nie różni się od 4G czy 3G, ale inna jest częstotliwość radiowa wykorzystywana przez tę technologię.

Wiadomo, że pole elektromagnetyczne wpływa na organizmy żywe i przez nie przenika. Dlatego działanie sieci 5G, która docelowo ma mieć wyższe częstotliwości niż wcześniejsze technologie, budzi obawy dotyczące wpływu na zdrowie. Czy jest się czego bać?

Do pola elektromagnetycznego zalicza się m.in. fale radiowe, mikrofale oraz promieniowanie rentgenowskie. To, co różni je od siebie, to długość, a w konsekwencji działanie na organizmy. Na tej podstawie promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na jonizujące i niejonizujące. Ten drugi rodzaj jest emitowany przez telefony, komputery czy linie energetyczne, jest słabszy i bezpieczniejszy dla człowieka.

Fale jonizujące są silniejsze i mają zastosowanie np. w aparatach rentgenowskich, występują też w promieniowaniu słonecznym. Udowodniono, że promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące w wysokich dawkach zwiększa ryzyko raka. Jest to jednak znacznie wyższa częstotliwość niż w przypadku sieci 5G.

Według Światowej Organizacji Zdrowia po wielu przeprowadzonych badaniach nie powiązano przyczynowo żadnego negatywnego wpływu na zdrowie z ekspozycją na technologie bezprzewodowe. Jak uważają eksperci WHO, „wnioski dotyczące zdrowia są wyciągane z badań przeprowadzonych w całym spektrum radiowym, ale jak dotąd przeprowadzono tylko kilka badań na częstotliwościach, które mają być wykorzystywane przez 5G”. FDA również deklaruje, że sieć 5G jest bezpieczna.

Mimo to część specjalistów nadal ma obawy. Głównym problemem jest brak dużych dobrych jakościowo badań dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G. Prof. John William Frank, epidemiolog z University of Edynburg, w liście opublikowanym na łamach naukowego pisma Journal of Epidemiology & Community Health, podkreśla, że wprowadzanie sieci 5G powinno być poprzedzone wnikliwymi badaniami, ale rzetelne sprawdzenie skutków zdrowotnych tej transmisji jest wręcz niemożliwe. Zwłaszcza że dopuszczalne maksymalne limity bezpieczeństwa dla narażenia na fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej różnią się bardzo na całym świecie.

Pojawiają się opinie, że sieć 5G wywołuje raka, niepłodność i inne problemy zdrowotne. Dostępne dane naukowe nie potwierdzają tego.

Skąd takie przypuszczenia? Niektóre badania na zwierzętach faktycznie wykazały rakotwórcze działanie promieniowania elektromagnetycznego. Na tej podstawie kilka lat temu Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała promieniowanie elektromagnetyczne jako czynnik kancerogenny z grupy 2B. Należą do niej „prawdopodobnie rakotwórcze” dla ludzi czynniki, w odróżnieniu od grupy 2A, do której zaliczono czynniki wysoko prawdopodobnie rakotwórcze, i grupy 1, która gromadzi te wywołujące raka. Warto zaznaczyć, że do tej samej kategorii zalicza się np. liście aloesu, a za groźniejszą uznaje się pracę w zakładzie fryzjerskim, ponieważ naraża na kontakt z rakotwórczymi chemikaliami.

Mimo wszystko, w 2017 roku grupa lekarzy i naukowców, powołująca się na zagrożenie rakiem, wystosowała petycję, której celem było zatrzymanie uruchamiania sieci 5G w Unii Europejskiej. Podkreślano wówczas problem braku badań, w tym danych dotyczących potencjalnego wpływu gęsto rozmieszczonych anten 5G w zaludnionych miastach, a także długotrwałego narażenia na sieć 5G. Jest wiele niewiadomych.

Ministerstwo Cyfryzacji razem z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w odpowiedzi na obawy przeciwników sieci 5G opublikowało w czerwcu 2019 roku Białą Księgę dotyczącą 5G Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G oraz uruchomiło informacyjną stronę internetową o sieci 5G. Tam można znaleźć dostępne dane na temat aktualnej technologii.