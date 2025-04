fot. Fotolia

W wielu gabinetach zabiegi z użyciem ozonu to już standard i zarazem pierwszy krok do dbania o zęby bez bólu.

– Podstawową funkcją zabiegów z ozonem jest zapobieganie próchnicy oraz kontrolowane leczenie wczesnych zmian próchnicowych – mówi doktor Maćkowiak z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej borczyk.pl.

Próchnica wiąże się z demineralizacją oraz rozkładem twardych tkanek zębów. Przyczyną tych zmian są przede wszystkim bakterie żyjące w jamie ustnej. I chociaż proces ten może ciągnąć się latami, to dopiero ból mobilizuje większość pacjentów do pojawienia się u stomatologa.

Często na działanie ozonu jest już za późno, bo leczenie tym gazem sprawdza się we wczesnych stadiach próchnicy. W takim przypadku na stomatologicznym pulpicie pojawia się kolejna zdobycz techniki: laser diagnostyczny. Laser pozwala dokładnie zidentyfikować zmienione przez próchnicę tkanki.

Warto zapamiętać, że diagnostyka laserowa to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy jednak regularnie chodzą do dentysty, bo pozwala na wykrycie choroby jeszcze przed pojawieniem się ubytku, który wymagałby tradycyjnego leczenia. W ten sposób unikamy bólu po raz kolejny.

Laser biostymulujący



Z czym kojarzy się laser? Z cięciem stali i wysoką temperaturą. Wobec tego rodzi się pytanie, czy bezpieczne jest stosowanie go w obrębie jamy ustnej. Tymczasem korzystanie z lasera nie tylko jest bezpieczne, ale też bardzo korzystne, bo pobudza układ immunologiczny.

– Użycie lasera ma działanie przeciwbólowe i przyspiesza regenerację tkanek – mówi doktor Maćkowiak.

Laser biostymulacyjny używany jest do nieinwazyjnego leczenia zmian lub urazów w jamie ustnej. Wykorzystywany jest także do naświetlania tkanek po zabiegach chirurgicznych – pozwala ograniczyć krwawienie, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i przyspiesza gojenie.

Pole magnetyczne



Pole magnetyczne przyciąga… pacjentów, którym zależy na szybszym gojeniu, zmniejszeniu bólu, a także działaniu przeciwzapalnym. Działanie pola magnetycznego stosuje się głównie po zabiegach chirurgicznych, a jego zastosowanie zdecydowanie poprawia samopoczucie pacjentów.

– Zabieg polega na oddziaływaniu odpowiednio dopasowanym polem magnetycznym, które stymuluje wszystkie zachodzące w organizmie procesy regeneracyjne – tłumaczy doktor Maćkowiak. – Leczenie z wykorzystaniem pola magnetycznego jest szczególnie polecane po zabiegach z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej.

Co ważne, zastosowanie terapii z użyciem pola magnetycznego pozwala zredukować ilość przyjmowanych po zabiegach leków.

Zabiegi laserem do tkanek twardych



Nazwa „laser do tkanek twardych” brzmi niepokojąco, ale pacjenci mogą być spokojni. A nawet bardzo spokojni, bo znowu technika jest po ich stronie. Laser pozwala wykonywać zabiegi w małoinwazyjny sposób, co zapewnia lepsze gojenie tkanek i tym samym zmniejsza ryzyko bólu. Ponadto użycie lasera w implantologii pozwala na bardziej precyzyjne działanie.

Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo – przy zabiegach z użyciem lasera dochodzi jednocześnie do sterylizacji tkanek, stąd mniejsze ryzyko powstawania stanów zapalnych.

Zastosowanie nanocząsteczek srebra i złota



W walce z bólem pacjenci mają coraz więcej sprzymierzeńców. Także tych niewidocznych gołym okiem.

– Zastosowanie nanocząstek srebra i złota w leczeniu kanałowym, użycie mikroskopów, dezynfekcja kanałów ozonem – to wszystko zapewnia 99% sukces i zmniejsza ryzyko wtórnych infekcji prowadzących do bólu zębów – wylicza doktor Maćkowiak.

Ogromną rolę odgrywa również nowoczesny preparat z nanocząsteczkami złota i srebra, który przed wypełnieniem kanałów aplikowany jest do ich wnętrza. Chroni ząb przed rozwojem bakterii, dzięki czemu zapobiega ponownemu pojawieniu się stanu zapalnego. Użycie nanocząsteczek srebra jest też zasadne w implantologii. Zabezpiecza się nimi wnętrza implantu, aby ochronić ranę przed bakteriami i zwiększyć szanse na przyjęcie się implantu.

Lepiej zapobiegać…



Profilaktyka wydaje się najmniej nowoczesna ze wszystkich dostępnych metod dbania o zdrowie jamy ustnej. Nic bardziej mylnego. Jako jedyna pozwala uniknąć bólu w stu procentach.

– Aby zapobiec pojawianiu się bólu zębów, bardzo ważne są regularne wizyty u higienistki i dentysty. Za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak laser diagnostyczny, kamera wewnątrzustna, mikroskop, cyfrowa aparatura rtg i tomografia komputerowa jesteśmy w stanie wykryć zmiany zanim rozwinie się choroba wymagająca inwazyjnego leczenia. Dzięki szczegółowej diagnostyce planujemy zestaw zabiegów profilaktycznych dla pacjentów, m.in. lakowanie i ozonowanie zębów – przekonuje doktor Maćkowiak.

Warto wspomnieć, że na rynku pojawiły się już pasty i szczoteczki do zębów zawierające nanosrebro.

