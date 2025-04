Płukanie jelita grubego to inaczej hydrokolonoterapia. Metoda ta, znana od wieków, w latach 90-tych znów zaczęła wracać do łask. W tej chwili oferują ją głównie placówki specjalizujące się w medycynie niekonwencjonalnej. Nie wszyscy są jednak zgodni, że taki zabieg może przysłużyć się zdrowiu.

Na czym to polega?

Podczas hydrokolonoterapii za pomocą specjalnej aparatury płucze się jelito grube. Osoby specjalizujące się w tego typu zabiegach twierdzą, że w wyniku takiej wlewki doodbytniczej oczyszczone zostaje całe jelito grube łącznie z odcinkiem tzw. jelita ślepego (czyli od 1,2 do 2 m). To faktycznie możliwe, bo w czasie 45 minut zabiegu do okrężnicy i wyprowadza do 60 litrów przefiltrowanej wody podgrzanej do 36 st C. W tym samym czasie specjalista wykonuje też delikatny masaż brzucha, jednocześnie oceniając stan okrężnicy i położenie złogów kałowych. Koszt zabiegu to ok. 200 zł. Aby taka kuracja odniosła skutek, trzeba kilkukrotnie powtórzyć zabieg.

Głos zwolenników

Zdaniem terapeutów specjalizujących się w tej metodzie zabieg ten pozwala usunąć z jelita złogi kału, toksyny, śluz, pasożyty grzyby, pleśnie i ich zarodniki. To z kolei znacznie poprawia samopoczucie, wygląd i zwiększa odporność organizmu. Zabieg zalecany jest szczególnie osobom odchudzającym się, bo z jednej strony pozwala pozbyć się kilku kilogramów (nawet tyle może zalegać w jelitach), a z drugiej wspomaga odprowadzanie toksycznych produktów przemiany materii intensywnie wydzielanych w czasie wszelkich kuracji odchudzających. U osób cierpiących na zaparcia pozwala zatrzymać rozwój hemoroidów, a u tych, którzy mają problemy z wątrobą zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni żółciowych. Niektórzy sądzą nawet, że zmniejsza ryzyko torbieli oraz nowotworów w obrębie jelita grubego oraz obniża ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej, ułatwiając odpływ krwi żylnej z dolnej części ciała (a to ogranicza występowanie żylaków i zmniejsza cellulit).



Głos przeciwników

W tej grupie znajduje się większość lekarzy. Ich zdaniem oczyszczanie organizmu wcale nie wymaga tak inwazyjnej metody jaką jest hydrokolonoterapia. Na stan jelit można wpłynąć, zmieniając styl życia na zdrowszy, np. ograniczając spożycie mięsa, słodyczy, białego chleba, a wzbogacając menu o owoce, warzywa oraz otręby. Bardzo ważne są również regularne ćwiczenia gimnastyczne. Specjaliści krytykujące płukanie jelita grubego powołują się też na badania opublikowane przez lekarzy z Uniwersytetu w Georgetown. Naukowcy przeanalizowali wyniki 20 badań dotyczących hydrokolonoterapii opublikowanych w literaturze medycznej w przeciągu ostatnich 10 lat. Wynikało z nich, że nie ma dowodów na korzystny wpływ zabiegu na organizm. Są za to informacje na temat zagrożeń. Wielu pacjentów po zabiegu uskarżało się na skurcze, wzdęcia, nudności, wymioty. Według lekarzy płukanie okrężnicy może również doprowadzić nawet do niedokrwistości aplastycznej (niewydolności szpiku kostnego). Podkreślają również, że hydrokolonoterapia łączy się również z poważnym ryzykiem uszkodzenia jelita.

autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"