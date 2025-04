fot. Fotolia

Paradontoza to przewlekła infekcja bakteryjna, która nieleczona prowadzi do utraty zębów, dziąsła, a nawet kości. Jej najczęstszą przyczyną jest niewłaściwa higiena lub, co gorsze, jej brak. - Źródłem paradontozy są namnażające się w jamie ustnej bakterie, głównie groźne Streptococcus mutans i Lactobacillus.W porę nieusunięte, zastygają, tworząc twardy kamień nazębny. Ten z kolei podrażnia dziąsła i błonę śluzową, prowadząc do groźnych stanów zapalnych i infekcji - mówi dr Przemysław Stankowski, autor poradnika stomatologicznego „Bądź bystry u dentysty”.

Jednym z najczęstszych objawów paradontozy jest krwawienie z dziąseł. Zaniepokoić powinno nas także rozchwianie zębów, powstawanie przerw, wychylanie się zębów do przodu, ból dziąseł, zaczerwienienia i zasinienia dziąseł oraz obrzęki. Schorzeniu często towarzyszy także nieprzyjemny zapach z ust. Jak uchronić się przed nim?

Sposoby na krwawiące dziąsła

Właściwe szczotkowanie zębów

- Po pierwsze myj zęby przynajmniej 2 razy dziennie, zawsze po 6-8 minut. Zamień szczoteczkę z twardym włosiem, na szczoteczkę z miękkim. Łagodniej traktuje ona dziąsła, a daje taki sam efekt podczas szczotkowania. Warto także skonsultować z dentystą technikę mycia zębów. Istnieje kilka metod szczotkowania zębów, w tym niezwykle delikatne przeznaczone dla osób z chorobami przyzębia np. metoda roll, która wymiata bakterie od dziąseł ku górze zęba. Do rytuału koniecznie należy wprowadzić nitkę stomatologiczną. Usunie ona resztki jedzenia i bakterie z przestrzeni międzyzębowych - radzi autor poradnika „Bądź bystry u dentysty”.

Szczoteczka elektryczna

Można także postawić na alternatywę, czyli szczoteczkę elektryczną. - Taka szczoteczka wykonuje pracę za nas, nie tylko myje, ale co ważne dzięki ruchom rotacyjnym masuje dziąsła i pobudza w nich krążenie, doprowadzając składniki odżywcze do tkanek, a co za tym idzie - wzmacnia je. Z kolei odpowiednie ułożenie włosia sprawia, że bakterie usuwane są także z kieszonek międzyzębowych - mówi specjalista. Jaką szczoteczkę polecają dentyści? Warto zaopatrzyć się w szczoteczkę mającą funkcje obrotowo-masujące, niewielką główkę z miękkim włosiem oraz czujniki sygnalizujące zbyt mocny nacisk, co uchroni przed podrażnieniami lub szczoteczkę soniczną.

Wymiana szczoteczki

Higiena szczoteczki, jest równie ważna, co higiena jamy ustnej, zwłaszcza u osób z chorobami dziąseł. - Szczoteczkę musimy wymieniać bezwzględnie co 2 miesiące, pamiętajmy, że po tym czasie staje się ona sama siedliskiem groźnych bakterii. Nigdy nie postawiajmy jej odkrytej, zaopatrzmy się w specjalne pokrowce lub pudełka na szczoteczki. Ważne, aby po myciu dobrze wypłukać i osuszyć szczoteczkę - mówi ekspert.

Higiena w gabinecie dentystycznym

Domowa higiena to jednak nie wszystko. Podstawą jest także profesjonalna higienizacja u dentysty. - Zabiegi czyszczenia zębów są podstawą w leczeniu chorób przyzębia. Składa się na nie skaling, czyli zabieg usuwania kamienia nazębnego przy pomocy ultradźwięków, piaskowanie, czyli oczyszczanie zębów z osadu i przebarwień, polishing, czyli polerowanie zębów pastą zawierającą fluor oraz fluoryzacja, czyli zabezpieczenie zębów przed nadwrażliwością i próchnicą. Takie zabiegi powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. I bez obaw - wszystkie są bezbolesne - mówi specjalista.

Co jeszcze uchroni nas przed paradontozą? Dentyści bezwzględnie zalecają rzucenie palenia, ze względu na podrażniające dziąsła toksyny zawarte w papierosach. Konieczna jest także zmiana diety. Tę należy uzupełnić o owoce i warzywa, zwłaszcza zawierające witaminę D, C i magnez. Zalecana jest także suplementacja witaminami, minerałami oraz kwasami omega 3. Z menu muszą także zniknąć wszelkie potrawy mogące podrażniać dziąsła np. chipsy.

