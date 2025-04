Leczenie kanałowe zęba, tzw. endodoncja to leczenie nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Zaleta? Martwego zęba nie trzeba usuwać.

Silny ból zęba to sygnał, że mogło dojść do zapalenia miazgi. Ząb można uratować dzięki leczeniu kanałowemu.

Jak wygląda leczenie kanałowe zęba? Zobacz wideo!

Objawy zapalenia miazgi:

Ten najszybciej zauważalny to ból, który początkowo trwa krótko, po kilka minut.

Ból pojawia się najczęściej w trakcie:

jedzenia słodkich rzeczy

jedzenia rzeczy bardzo zimnych lub bardzo gorących

zmianach pozycji, np. schylaniu się

Z czasem, gdy zapalenie się przybiera na sile, zmienia się w ciągły, trwający kilka godzin. Jest nie do zniesienia. Środki przeciwbólowe nie działają, bo zwykle substancje uśmierzające ból nie mogą przedostać się do nerwu, który jest źródłem bólu.

Po co leczyć ząb kanałowo?

Ból jednak, choć dokuczliwy, to najmniejszy problem. Jeśli doszło do nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba, trzeba szybko działać. Zostawienie chorego zęba grozi bowiem poważnymi konsekwencjami. Bakterie, które rozwijają się w chorym zębie są bardzo agresywne. Może dojść nawet do zgorzeli i zapalenia okostnej. Bakterie mogą też przenieść się i zainfekować sąsiednie zęby, następnie zaatakować inne części ciała, przede wszystkim głowę.

Jeśli doszło do zapalenia mamy więc tak naprawdę tylko 2 wyjścia:

wyrwać ząb

przeleczyć go kanałowo

Po leczeniu kanałowym ząb będzie martwy, ale może nam jeszcze służyć przez długie lata. To nie tylko ważne ze względów urodowo-estetycznych, ale też ze względu na zdrowie. Brak uzębienia powoduje np., że gorzej rozdrabniamy pokarm w trakcie jedzenia i utrudniamy pracę przewodu pokarmowego.

Do zapalenia miazgi dochodzi najczęściej z powodu:

nieleczonej próchnicy zęba

uszkodzeń zęba nie związanych z brakiem higieny jamy ustnej

Etapy leczenia kanałowego:

Konkretna metoda leczenia kanałowego, którą wybiera lekarz, zależy od stopnia zaawansowania zapalenia.

Zawsze jednak w leczeniu kanałowym trzeba:

zrobić rtg, żeby określić kształt i długość kanału zębowego oraz rozmiar infekcji a także rodzaj znieczulenia niezbędnego do leczenia

znieczulenie miejscowe

otworzyć komorę zęba

usunąć chorą miazgę

oczyścić, czyli wielokrotnie przepłukać kanał i wysuszyć kanał

wypełnić go odpowiednimi materiałami dentystycznymi

Zatruwanie zęba w leczeniu kanałowym

Kiedyś przed leczeniem kanałowym ząb trzeba było zatruć. Zatrucie zęba to uśmiercenie nerwu biegnącego w środku zęba, który na skutek zapalenia był źródłem silnego bólu. W tym celu przed leczeniem kanałowym trzeba było otworzyć ząb i wypełnić go masą dewitalizacyjną, czyli trującą, która powodowała obumarcie nerwów w tkance wypełniającej ząb. Dziś odchodzi się jednak od tej metody, ponieważ znieczulenia nowej generacji stosowane obecnie w stomatologii pozwalają tak znieczulić zainfekowane miejsce, że pacjent nie odczuwa dyskomfortu w trakcie zabiegu. Poza tym trutka była materiałem toksycznym.

Po leczeniu kanałowym ząb jest martwy. Nie będzie dawał żadnych dolegliwości.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Najlepiej jeśli leczenie odbywa się pod kontrolą radiologiczną. W niektórych, bardziej skomplikowanych przypadkach wykonuje się je w dużym powiększeniu pod mikroskopem operacyjnym. Dzięki mikroskopowi stomatolog może bardzo precyzyjnie zlokalizować zapalenie i oczyścić kanał. Pozwala też ocenić, czy ząb można przeleczyć kanałowo, czy jednak został już tak zniszczony, że należy go wyrwać. Źle przeleczony ząb zwciąż będzie bowiem dawał się we znaki i ostatecznie i tak trzeba będzie go wyrwać.

Czy leczenie kanałowe zęba boli?

Leczenie kanałowe zęba w większości przypadków nie boli, ale jest nierzyjemnym zabiegiem. Odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Im szybciej poddamy się leczeniu, tym zabieg będzie szybszy i bardziej komfortowy. Aby zmniejszyć nieprzyjemne doznania, najlepiej przeleczyć ząb kanałowo u tzw. endodonty, czyli lekarza specjalizującego się w tego typu zabiegach.

Cena leczenia kanałowego

Leczenie kanałowe można zrobić bezpłatnie na NFZ. Prywatnie jego koszt waha się w granicach od 500 nawet do 1 tys. złotych. Wszystko zależy od liczby kanałów (od 1-3) do przeleczenia oraz stopnia skomplikowania zabiegu.

