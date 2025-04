Ukruszone martwe zęby, nieszczelne, wypadające wypełnienia oraz ból zęba to najczęstsze problemy stomatologiczne, z jakimi po świętach zgłaszają się do gabinetów dentystycznych pacjenci. – Na początku stycznia widzimy zdecydowany wzrost liczby pacjentów. Zgłaszają się do nas ci, u których pojawił się problem podczas spożywania świątecznych potraw oraz ci, którzy za mocno zabalowali na zabawie sylwestrowej. Nie są rzadkością również ci pacjenci, którzy chcą zadbać o zdrowie i estetykę zębów w ramach postanowień noworocznych – mówi Krzysztof Maćkowiak, stomatolog z Kliniki dr. Borczyka.

Świąteczne smakołyki a zęby

Okres świąteczny to najgorszy moment na dolegliwości ze strony zębów. Zamiast cieszyć się rodzinną atmosferą i delektować wigilijnymi potrawami, zastanawiamy się, jak uśmierzyć ból zęba. Aby tego uniknąć, należy zrezygnować z niektórych produktów i pamiętać o kilku zasadach.

Ze względu na częstsze spożycie słodyczy w okresie świątecznym, pojawia się większe zagrożenie rozwoju próchnicy. – Dodatkowo zęby z ubytkami stają się nadwrażliwe na słodkie, a także na zimne potrawy. Najgorsze są te słodycze, które oblepiają zęby i długo w nich pozostają, takie jak pierniczki czy też krówki. Stwarza to sprzyjające warunki dla rozwoju bakterii – mówi dr Roman Borczyk, właściciel Kliniki Implantologii Stomatologicznej w Katowicach.

Czy w takim razie trzeba rezygnować ze słodyczy przy świątecznym stole? Niekoniecznie! Słodycze można jeść, ale należy pamiętać, by wybierać takie, które nie przyklejają się do zębów. Długotrwały kontakt zębów z cukrem sprzyja rozwojowi próchnicy. – Lepiej też zjeść całą porcję słodyczy na raz i potem umyć zęby, niż jeść po kawałku przez cały dzień. Można również, w ramach przekąski, zamiast czekolady zjeść jabłko, które w naturalny sposób oczyszcza zęby – dodaje dr Borczyk.

Mak i ości wrogowie protez zębowych

Wszystkie potrawy z makiem (makówki, makowiec) są problemem dla osób, które noszą różnego rodzaju protezy ruchome. Mak dostaje się między protezę a śluzówkę, co w efekcie prowadzi do podrażnień błony śluzowej jamy ustnej. Ości z ryby również mogą podrażnić śluzówkę lub też zaklinować się w ubytku w zębie.

Czym zatem można zastąpić makówki? Na przykład sernikiem. Zamiast ryby z ościami można zjeść rybę, która takich ości nie ma.

Jak zadbać o zęby będąc w gościach?

Jeśli nie mamy pod ręką szczoteczki do zębów, należy przemyć jamę ustną wodą. Pozwoli to usunąć około 80 proc. bakterii. Próba oczyszczenia zębów za pomocą gumy do żucia (do czego zachęcają reklamy telewizyjne) często kończy się wypadnięciem nieszczelnego wypełnienia z zęba. Stomatolodzy odradzają też gryzienie zębami łupin popularnych w grudniu orzechów włoskich.

Na zęby ma wpływ nie tylko rodzaj spożywanego pokarmu, ale też miejsce, w którym przebywamy. Kolacja wigilijna oraz posiłki świąteczne zwykle odbywają się w zamkniętym, ciepłym mieszkaniu. – Wyższa temperatura powietrza w pomieszczeniach zamkniętych stwarza sprzyjające warunki do rozwoju bakterii. Stąd częściej u pacjentów pojawia się obrzęk i dolegliwości bólowe – tłumaczy Krzysztof Maćkowiak, stomatolog z Kliniki dr. Borczyka.

Jeśli chcemy zapewnić sobie spokojne święta, warto udać się wcześniej do stomatologa na generalny przegląd. Warto również wykonać zdjęcie panoramiczne, które pozwoli sprawdzić, czy stan zębów nie zmienił się od ostatniej kontroli i czy nie pojawiły się ubytki wymagające pilnego leczenia. Stomatolog, na podstawie badania wewnątrzustnego i zdjęcia RTG, sprawdzi, które zęby mogą sprawić kłopot podczas świątecznej kolacji.

